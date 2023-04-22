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NBA／暴龍提前解雇主帥諾斯 傳尤多卡成熱門接替人選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
頂著年度最佳總教練和冠軍教頭的頭銜，諾斯仍是提前下台一鞠躬。 美聯社
頂著年度最佳總教練和冠軍教頭的頭銜，諾斯仍是提前下台一鞠躬。 美聯社

兵敗附加賽無緣進入季後賽的多倫多暴龍，在今天正式宣佈解除總教練諾斯（Nick Nurse）的職務；而根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的爆料，季前捲入醜聞的前綠衫軍主帥尤多卡（Ime Udoka）有望接替職位，成為暴龍新教頭的熱門人選。

2018-19年接掌暴龍的諾斯，首年就在雷納德（Kawhi Leonard）天降神兵的助拳之下，一路過關斬將，勇奪隊史首座總冠軍；第一年執教就成了冠軍教頭，諾斯隔年在沒有雷納德情況下，仍帶領暴龍拿下53勝19敗的成績，一舉獲選年最佳總教練。可說是風光無限。

不過就在這一年兵敗第二輪之後，暴龍戰力迅速跌落谷底，2020-21年賽季面臨陣容重整和傷兵成群的麻煩，單季僅拿到27勝45敗，雖然2021-22年賽季以東區第5名之姿重新回到季後賽，但首輪就敗給76人。

今年賽季暴龍自開季就苦苦掙扎，好不容易在球季尾聲才把勝率拉回5成，勉強以東區第9名進入附加賽，首戰卻還是不敵公牛，直接淘汰出局。還剩一年合約的諾斯先前也針對是否離開表達了想法。

消息指出，暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）這幾天和諾斯進行多次會面，最後還是做出提前結束合作的決定。據了解，諾斯最後一年合約年薪超過800萬美元。

「這不是一個輕易做出的決定，尤其是對於在這支球隊最具歷史意義的成就中不可或缺的一部分，諾斯在我們球隊最具有挑戰性的時期一直是可靠的領導者。當我們回顧他的眾多成就時，我們感謝他和他的家人，並祝福他們未來一切順利。」尤基利表示。

「這對我們來說將是一個重新調整的機會，」尤基利繼續說道，「重新集中精力，讓一切就定位，幫助我們去實現贏得下一座總冠軍的目標。」

諾斯總計執教暴龍5年，戰績為227勝163敗，勝率58.2%。

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