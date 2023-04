NBA／暴龍提前解雇主帥諾斯 傳尤多卡成熱門接替人選

兵敗附加賽無緣進入季後賽的多倫多暴龍,在今天正式宣佈解除總教練諾斯(Nick Nurse)的職務;而根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的爆料,季前捲入醜聞的前綠衫軍主帥尤多卡(Ime Udoka)有望接替職位,成為暴龍新教頭的熱門人選。

2018-19年接掌暴龍的諾斯,首年就在雷納德(Kawhi Leonard)天降神兵的助拳之下,一路過關斬將,勇奪隊史首座總冠軍;第一年執教就成了冠軍教頭,諾斯隔年在沒有雷納德情況下,仍帶領暴龍拿下53勝19敗的成績,一舉獲選年最佳總教練。可說是風光無限。

不過就在這一年兵敗第二輪之後,暴龍戰力迅速跌落谷底,2020-21年賽季面臨陣容重整和傷兵成群的麻煩,單季僅拿到27勝45敗,雖然2021-22年賽季以東區第5名之姿重新回到季後賽,但首輪就敗給76人。

今年賽季暴龍自開季就苦苦掙扎,好不容易在球季尾聲才把勝率拉回5成,勉強以東區第9名進入附加賽,首戰卻還是不敵公牛,直接淘汰出局。還剩一年合約的諾斯先前也針對是否離開表達了想法。

消息指出,暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)這幾天和諾斯進行多次會面,最後還是做出提前結束合作的決定。據了解,諾斯最後一年合約年薪超過800萬美元。

「這不是一個輕易做出的決定,尤其是對於在這支球隊最具歷史意義的成就中不可或缺的一部分,諾斯在我們球隊最具有挑戰性的時期一直是可靠的領導者。當我們回顧他的眾多成就時,我們感謝他和他的家人,並祝福他們未來一切順利。」尤基利表示。

「這對我們來說將是一個重新調整的機會,」尤基利繼續說道,「重新集中精力,讓一切就定位,幫助我們去實現贏得下一座總冠軍的目標。」

諾斯總計執教暴龍5年,戰績為227勝163敗,勝率58.2%。

Forever grateful. Thank you, Nick Nurse



