NBA／赫洛手術治療至少缺席6週 熱火戰力受衝擊

在首輪第一戰不慎右手骨折的熱火射手赫洛（Tyler Herro），在今天接受了手術治療，預估至少要缺席6星期的時間。這意味著赫洛最快也要到6月初才能回歸，屆時已經是總冠軍賽期間，基本上季後賽已經提前宣告報銷。

赫洛是在一次爭搶球權中摔傷右手，其中指和無名指出現骨折狀況，最終只能接受手術治療。赫洛今年賽季場均可以攻下20.1分5.4籃板4.2助攻，少了他的加持，熱火整體進攻也面臨巨大衝擊。

熱火雖然首戰力壓龍頭公鹿，不過第二戰公鹿在沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的情況下，仍舊發揮強大戰力，以138比122力壓熱火，將系列賽扳成平手。這系列賽的第三戰將回到邁阿密進行。

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