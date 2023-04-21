快訊

嘉義3死家暴凶殺案 妻生前最後發文曝光「你能不能放過我」

影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 3名工人受困待救

影／蘋果西打有沉澱物廠房發黴滴水 桃衛生局封存4萬多箱成品

NBA／馬克西神射破隊史紀錄 原因竟是哈登提前離場

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西是76人能拿下第三場的關鍵。 路透社
馬克西是76人能拿下第三場的關鍵。 路透社

今日，76人隊在與籃網比賽中一度面臨危機，幸好在馬克西（Tyrese Maxey）破隊史紀錄的表現下，仍驚險獲勝。賽後，馬克西表示，哈登（James Harden）的離場是能繳出如此成績的原因之一。

哈登在這場比賽第三節終了前，因二級惡意犯規被判出場；安比德（Joel Embiid）則因手感不佳，火力難以發揮，幸好馬克西在第四節站出來，屢屢投進關鍵球、在兩分多鐘內獨自狂砍10分，幫助76人扭轉戰局。

最後，馬克西以17投10中的高命中率砍下25分，且三分球8投5中的成績，也讓他在季後賽單場三分球命中超過5球的次數，累積達到5次，超越瑞迪克（JJ Redick）、小柯瑞（Seth Curry）等神射手締造的4次，寫下隊史新猷。

對於自己今天歷史級的表現，馬克西在受訪時表示，這和少了哈登有關聯，「因為他離場了，所以我獲得更多球權。當你有球在手時，你可以決定它的去向，所以我試著傳給安比德，如果我做不到，就嘗試闖入禁區，助攻他人或是自己。」

隨著技術逐漸成熟，馬克西不論是在例行賽或季後賽，數據都有所提升。這季結束後，他也將獲得與球團延長合約的機會，屆時，球團勢必得端出大約才能留住這名新星。

76人

相關新聞

NBA／魯尼頂缺口勇士扳回一城 柯瑞：等格林回來扳平

系列賽0：2落後的勇士隊今天回到主場再戰國王隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）遭到禁賽的情況下，勇士全隊...

NBA／讚布克是球隊恆溫器 威廉斯：杜蘭特則是最貴誘餌

太陽射手布克（Devin Booker）今天在與快艇的系列賽第三場比賽，與快艇鮑威爾（Norman Powell）展開一...

NBA／太陽單節罰球數21比4 快艇球迷怒喊：裁判爛透了

鳳凰城太陽今天作客洛杉磯快艇，以129比124獲勝，系列賽取得2比1領先；其中第三節太陽全隊獲得21次罰球機會，也讓全場快艇球迷都忍不住怒喊：「裁判爛透了。」

NBA／安比德與哈登判決爭議 主裁判解釋：看有無「襲蛋」

稍早由76人對上籃網隊比賽中，同樣是攻擊下體，安比德與哈登裁判的吹哨標準成為外界熱烈討論話題，主裁判布拉勒斯（Tony Brothers）賽後親上火線解釋，「差別就在有沒有打中腹股溝」。 本場比

NBA／不接受遭驅逐 哈登：我不是骯髒球員也沒打下體

帶著系列賽2：0領先優勢作客籃網隊主場的76人隊，今天球隊雙星安比德（Joel Embiid）、哈登（James Har...

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

先前在生涯季後賽總得分接連超越張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）的柯瑞（Stephen Curry），在首輪第三戰飆進36分，這讓他又持續刷新生涯得分里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦