NBA／馬克西神射破隊史紀錄 原因竟是哈登提前離場
今日，76人隊在與籃網比賽中一度面臨危機，幸好在馬克西（Tyrese Maxey）破隊史紀錄的表現下，仍驚險獲勝。賽後，馬克西表示，哈登（James Harden）的離場是能繳出如此成績的原因之一。
哈登在這場比賽第三節終了前，因二級惡意犯規被判出場；安比德（Joel Embiid）則因手感不佳，火力難以發揮，幸好馬克西在第四節站出來，屢屢投進關鍵球、在兩分多鐘內獨自狂砍10分，幫助76人扭轉戰局。
Tyrese Maxey (25 PTS, 5-8 3PM) dazzled late in Game 3 to help lead the @sixers to a Game 3 win!— NBA (@NBA) April 21, 2023
They now lead 3-0 in the series with a chance to advance to Round 2 in Game 4.
📺 Saturday, 1pm/et, TNT pic.twitter.com/r5GLOFU8oq
最後，馬克西以17投10中的高命中率砍下25分，且三分球8投5中的成績，也讓他在季後賽單場三分球命中超過5球的次數，累積達到5次，超越瑞迪克（JJ Redick）、小柯瑞（Seth Curry）等神射手締造的4次，寫下隊史新猷。
對於自己今天歷史級的表現，馬克西在受訪時表示，這和少了哈登有關聯，「因為他離場了，所以我獲得更多球權。當你有球在手時，你可以決定它的去向，所以我試著傳給安比德，如果我做不到，就嘗試闖入禁區，助攻他人或是自己。」
隨著技術逐漸成熟，馬克西不論是在例行賽或季後賽，數據都有所提升。這季結束後，他也將獲得與球團延長合約的機會，屆時，球團勢必得端出大約才能留住這名新星。
Tyrese Maxey had 25-pts and 5 3-pointers to lead the 76ers to the tight victory.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 21, 2023
He now has the most games with 5 3-pointers in 76ers playoff history.
Playoff Games with 5 3-pointers
76ers History
Tyrese Maxey 5
J.J. Redick 4
Seth Curry 4 pic.twitter.com/ye94hZJXqP
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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