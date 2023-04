NBA／馬克西神射破隊史紀錄 原因竟是哈登提前離場

今日,76人隊在與籃網比賽中一度面臨危機,幸好在馬克西(Tyrese Maxey)破隊史紀錄的表現下,仍驚險獲勝。賽後,馬克西表示,哈登(James Harden)的離場是能繳出如此成績的原因之一。

哈登在這場比賽第三節終了前,因二級惡意犯規被判出場;安比德(Joel Embiid)則因手感不佳,火力難以發揮,幸好馬克西在第四節站出來,屢屢投進關鍵球、在兩分多鐘內獨自狂砍10分,幫助76人扭轉戰局。

Tyrese Maxey (25 PTS, 5-8 3PM) dazzled late in Game 3 to help lead the @sixers to a Game 3 win! They now lead 3-0 in the series with a chance to advance to Round 2 in Game 4. 📺 Saturday, 1pm/et, TNT pic.twitter.com/r5GLOFU8oq

最後,馬克西以17投10中的高命中率砍下25分,且三分球8投5中的成績,也讓他在季後賽單場三分球命中超過5球的次數,累積達到5次,超越瑞迪克(JJ Redick)、小柯瑞(Seth Curry)等神射手締造的4次,寫下隊史新猷。

對於自己今天歷史級的表現,馬克西在受訪時表示,這和少了哈登有關聯,「因為他離場了,所以我獲得更多球權。當你有球在手時,你可以決定它的去向,所以我試著傳給安比德,如果我做不到,就嘗試闖入禁區,助攻他人或是自己。」

隨著技術逐漸成熟,馬克西不論是在例行賽或季後賽,數據都有所提升。這季結束後,他也將獲得與球團延長合約的機會,屆時,球團勢必得端出大約才能留住這名新星。

