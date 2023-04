NBA／魯尼綠葉變英雄 9進攻籃板9助攻季後賽第4人

勇士今天季後賽首輪第3戰以114比97擊敗國王,藍領中鋒魯尼(Kevon Looney)華麗變身,完美複製格林(Draymond Green)的傳球視野,且單場9個進攻籃板、9次助攻為季後賽史上第4人,是勇士系列賽能追成1比2關鍵之一。

防守悍將格林在第二戰因踩了沙加緬度國王的沙波尼斯(Domantas Sabonis)胸口遭到禁賽,勇士隊賽前在系列賽陷入0比2落後情況下,今天回到主場作戰。

衛冕軍勇士隊今天先發球員中,有4人得分雙位數,其中柯瑞(Stephen Curry)攻下全場最高的36分、6籃板、3助攻,幫助球隊以114比97帶走勝利,在季後賽首輪系列賽開胡。

27歲勇士中鋒魯尼本季季後賽前2場場均8籃板,助攻更僅1.5次,今天第3戰全場僅拿下4分,但攻守兩端貢獻卻有目共睹,不僅送出9次助攻,且抓下20顆籃板中,其中有9個是進攻籃板,為球隊創造第二波得分機會,不僅複製了格林在球隊中的功能,甚至做得還更好。

根據美國媒體統計,魯尼單場9進攻籃板、9助攻,是繼魔術強森(Magic Johnson)、巴克利(Charles Barkley)、約柯奇(Nikola Jokic)後,NBA季後賽第4人。

值得一提的是,前3名球員來頭都不小,魔術強森、巴克利為名人堂球星,而約柯奇則是過去兩屆年度MVP得主,更彰顯想要達成這項紀錄的不易。

ONLY PLAYERS IN NBA HISTORY TO RECORD 9 OFFENSIVE REBOUNDS AND 9 ASSISTS IN A PLAYOFF GAME



Magic Johnson

Charles Barkley

Nikola Jokic



And now KEVON LOONEY pic.twitter.com/BetsVazDZb