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NBA／魯尼綠葉變英雄 9進攻籃板9助攻季後賽第4人

中央社／ 台北21日電
魯尼捍衛禁區 路透社
魯尼捍衛禁區 路透社

勇士今天季後賽首輪第3戰以114比97擊敗國王，藍領中鋒魯尼（Kevon Looney）華麗變身，完美複製格林（Draymond Green）的傳球視野，且單場9個進攻籃板、9次助攻為季後賽史上第4人，是勇士系列賽能追成1比2關鍵之一。

防守悍將格林在第二戰因踩了沙加緬度國王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）胸口遭到禁賽，勇士隊賽前在系列賽陷入0比2落後情況下，今天回到主場作戰。

衛冕軍勇士隊今天先發球員中，有4人得分雙位數，其中柯瑞（Stephen Curry）攻下全場最高的36分、6籃板、3助攻，幫助球隊以114比97帶走勝利，在季後賽首輪系列賽開胡。

27歲勇士中鋒魯尼本季季後賽前2場場均8籃板，助攻更僅1.5次，今天第3戰全場僅拿下4分，但攻守兩端貢獻卻有目共睹，不僅送出9次助攻，且抓下20顆籃板中，其中有9個是進攻籃板，為球隊創造第二波得分機會，不僅複製了格林在球隊中的功能，甚至做得還更好。

根據美國媒體統計，魯尼單場9進攻籃板、9助攻，是繼魔術強森（Magic Johnson）、巴克利（Charles Barkley）、約柯奇（Nikola Jokic）後，NBA季後賽第4人。

值得一提的是，前3名球員來頭都不小，魔術強森、巴克利為名人堂球星，而約柯奇則是過去兩屆年度MVP得主，更彰顯想要達成這項紀錄的不易。

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