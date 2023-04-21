快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償399萬判決出爐

NBA／太陽單節罰球數21比4 快艇球迷怒喊：裁判爛透了

中央社／ 台北21日電
莫里斯朝裁判抱怨。 美聯社
莫里斯朝裁判抱怨。 美聯社

鳳凰城太陽今天作客洛杉磯快艇，以129比124獲勝，系列賽取得2比1領先；其中第三節太陽全隊獲得21次罰球機會，也讓全場快艇球迷都忍不住怒喊：「裁判爛透了。」

太陽在本季例行賽平均每場全隊罰球23.5次，高居全聯盟第4多，不過總教練威廉斯（Monty Williams）卻多次抱怨自己的球隊不受裁判青睞，場上很多犯規都沒吹。

其中在今年3月25日對洛杉磯湖人之戰，威廉斯就曾抱怨湖人全場獲得46次罰球，極度不公平，他也因為這番言論遭到聯盟罰款。

沒想到今天對上快艇，太陽全場同樣獲得46次的罰球機會，反觀快艇僅有25次，讓當初威廉斯的抱怨看來格外諷刺。根據統計，單場46次罰球機會是太陽自2017年以來所有正式比賽中的新高。

其中最誇張的就發生在第三節，雖然太陽單節比數40比34沒有差太多，但太陽單節全場21罰17中，反觀快艇單節僅有4次罰球機會，這樣極大的落差，也讓主場的快艇球迷忍不住怒喊「裁判爛透了（Ref yousuck！）。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後受訪時也提到：「罰球，罰球是我們輸球的原因，另外就是布克（Devin Booker）的好表現。」他補充說道：「罰球是讓我們輸球，但失誤上我們應該可以做得更好。」

沒想到賽後媒體持續追問，這也讓泰隆魯尷尬笑說：「拜託你們了，我不能再講下去了，就這樣，我要下班了。」似乎很擔心再多批評罰球尺度會遭到罰款。

延伸閱讀

荷蘭軍情局：北京巨大投資情蒐科技 西方幾乎難匹敵

NBA／回憶愛將被當KD交易案籌碼 太陽主帥：首次為此而哭

NBA／先發攻110分就壓過快艇 KD：讓布克作用最大化

NBA／睽違4年「詹杜對決」如期上演？KD有望打上半場

相關新聞

NBA／魯尼頂缺口勇士扳回一城 柯瑞：等格林回來扳平

系列賽0：2落後的勇士隊今天回到主場再戰國王隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）遭到禁賽的情況下，勇士全隊...

NBA／布克45分率太陽險勝反超快艇 鮑威爾新高42分成空響

快艇回到洛杉磯迎接首輪第3戰，還發給進場觀眾一人一件藍色T恤，營造主場氣勢，賽前卻宣布雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺席此役。快艇眾將展現出色的防守拚勁，但太陽在球星布克（Devin Boo

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

先前在生涯季後賽總得分接連超越張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）的柯瑞（Stephen Curry），在首輪第三戰飆進36分，這讓他又持續刷新生涯得分里程碑。

NBA／安比德與哈登判決爭議 主裁判解釋：看有無「襲蛋」

稍早由76人對上籃網隊比賽中，同樣是攻擊下體，安比德與哈登裁判的吹哨標準成為外界熱烈討論話題，主裁判布拉勒斯（Tony Brothers）賽後親上火線解釋，「差別就在有沒有打中腹股溝」。 本場比

NBA／不接受遭驅逐 哈登：我不是骯髒球員也沒打下體

帶著系列賽2：0領先優勢作客籃網隊主場的76人隊，今天球隊雙星安比德（Joel Embiid）、哈登（James Har...

NBA／回憶愛將被當KD交易案籌碼 太陽主帥：首次為此而哭

太陽隊交易截止日前送走自家培養的布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnson），換回超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），成為奪冠熱門。太陽總教練威廉斯（Mont

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦