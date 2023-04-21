NBA／布克三戰平均轟36.3分 衛少：防守他需要更積極

太陽今天靠布克（Devin Booker）轟下全場最高45分，以129比124客場擊敗快艇，在7戰4勝制的西區季後賽首輪取得2比1領先。

西區季後賽首輪，鳳凰城太陽和洛杉磯快艇在太陽主場打完系列賽前兩戰後，以1比1戰成平手，兩隊今天移師快艇主場打第三戰。

不過快艇賽前傳出壞消息，三巨頭之一的喬治（Paul George）例行賽尾聲已經因為右膝扭傷高掛免戰牌至今，另一主將雷納德（Kawhi Leonard）此役也因為右膝疼痛未能出賽。

開賽落後的太陽先靠奧柯吉（Josh Okogie）的「三分打」將落後縮小到剩下1分，接著杜蘭特（Kevin Durant）的進球讓他們超前，在布克急停跳投得手後，太陽握有3分領先，但快艇的莫里斯（Marcus Morris Sr.）投進壓哨三分彈，讓兩隊首節打完27比27戰成平手。

次節太陽41比42落後之際，杜蘭特、保羅（Chris Paul）、布克先後飆進三分球，讓他們拉出9比0攻勢，反以50比42超前。但鮑威爾（Norman Powell）先是灌籃取分，接著兩罰俱中，然後又砍進三分球，隨後又上籃得手，快艇在他連拿9分的帶領下，將落後縮小到剩下1分。不過太陽靠保羅中場前0.1秒的上籃，在半場打完後以54比51領先。

兩隊易籃再戰，太陽在布克兩罰俱中，接著又灌籃得手後，以69比59領先達兩位數，隨後再靠杜蘭特兩罰俱中，將領先擴大到12分。但快艇一路猛追，在海蘭德（Bones Hyland）先投進三分球、接著切入上籃得手後，將落後縮小到個位數，之後雙方各進一球，太陽在3節打完後，以94比85保有領先。

末節太陽曾把領先擴大到兩位數，但快艇在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）兩罰俱中後，一度將落後縮小到僅剩3分，但克雷格（Torrey Craig）適時砍進一記三分球，接著布克完成「三分打」讓太陽穩住陣腳，即便鮑威爾一次投進三分球又加罰得手的「四分打」將落後拉近到5分，但杜蘭特關鍵時刻的罰球都穩穩命中，最終太陽以5分險勝，並在系列賽取得2勝1負領先。

「快艇命中了一些關鍵進球，很多球都是在防守對位之下投進的。我們犯了很多規。但這就是季後賽，就是要繼續打球繼續拚戰。在這些比賽中，哪怕是嬴1分還是嬴30分，都是一場勝利。」保羅說。

太陽的布克今天轟下全場最高45分，杜蘭特挹注了28分，艾頓（DeAndre Ayton）有12分、11籃板的「雙十」演出，克雷格和保羅分別拿下15分、11分。

Devin Booker followed his 38-point Game 2 with 45 MORE in Game 3 🔥



45 PTS, 6 REB, 3 STL, 18-29 FGM@Suns now lead 2-1 in Round 1... Game 4 of PHX/LAC is Saturday, 3:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/fz6Imhe1dC — NBA (@NBA) April 21, 2023

談到自己的飆分秀，手感火燙的布克也感到充滿自信。「我熱愛這種感覺。這就是我的人生。打從我還是個孩子，我就把這輩子奉獻給了籃球這項運動。」

根據統計，布克系列賽前3戰得分場場逐漸飆高，平均攻下36.3分，投籃命中率高達6成，三分命中率達41.2%，帶給快艇防線巨大壓力。

對於布克的狀態，衛斯特布魯克認為球隊應該防守要更積極。「布克現在可以命中一些高難度的進球，我們必須得在防守他時更加積極，持續盯緊他，注意他的習慣。我們下一戰肯定會確保做好這一點。」

鮑威爾此役攻下快艇全隊最高的42分，衛斯特布魯克除攻下30分，還送出11次助攻並抓下8個籃板，替補的海蘭德、曼恩（Terance Mann）則是分別進帳20分、10分。

udn討論區