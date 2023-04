NBA／布克三戰平均轟36.3分 衛少：防守他需要更積極

太陽今天靠布克(Devin Booker)轟下全場最高45分,以129比124客場擊敗快艇,在7戰4勝制的西區季後賽首輪取得2比1領先。

西區季後賽首輪,鳳凰城太陽和洛杉磯快艇在太陽主場打完系列賽前兩戰後,以1比1戰成平手,兩隊今天移師快艇主場打第三戰。

不過快艇賽前傳出壞消息,三巨頭之一的喬治(Paul George)例行賽尾聲已經因為右膝扭傷高掛免戰牌至今,另一主將雷納德(Kawhi Leonard)此役也因為右膝疼痛未能出賽。

開賽落後的太陽先靠奧柯吉(Josh Okogie)的「三分打」將落後縮小到剩下1分,接著杜蘭特(Kevin Durant)的進球讓他們超前,在布克急停跳投得手後,太陽握有3分領先,但快艇的莫里斯(Marcus Morris Sr.)投進壓哨三分彈,讓兩隊首節打完27比27戰成平手。

次節太陽41比42落後之際,杜蘭特、保羅(Chris Paul)、布克先後飆進三分球,讓他們拉出9比0攻勢,反以50比42超前。但鮑威爾(Norman Powell)先是灌籃取分,接著兩罰俱中,然後又砍進三分球,隨後又上籃得手,快艇在他連拿9分的帶領下,將落後縮小到剩下1分。不過太陽靠保羅中場前0.1秒的上籃,在半場打完後以54比51領先。

兩隊易籃再戰,太陽在布克兩罰俱中,接著又灌籃得手後,以69比59領先達兩位數,隨後再靠杜蘭特兩罰俱中,將領先擴大到12分。但快艇一路猛追,在海蘭德(Bones Hyland)先投進三分球、接著切入上籃得手後,將落後縮小到個位數,之後雙方各進一球,太陽在3節打完後,以94比85保有領先。

末節太陽曾把領先擴大到兩位數,但快艇在衛斯特布魯克(Russell Westbrook)兩罰俱中後,一度將落後縮小到僅剩3分,但克雷格(Torrey Craig)適時砍進一記三分球,接著布克完成「三分打」讓太陽穩住陣腳,即便鮑威爾一次投進三分球又加罰得手的「四分打」將落後拉近到5分,但杜蘭特關鍵時刻的罰球都穩穩命中,最終太陽以5分險勝,並在系列賽取得2勝1負領先。

「快艇命中了一些關鍵進球,很多球都是在防守對位之下投進的。我們犯了很多規。但這就是季後賽,就是要繼續打球繼續拚戰。在這些比賽中,哪怕是嬴1分還是嬴30分,都是一場勝利。」保羅說。

太陽的布克今天轟下全場最高45分,杜蘭特挹注了28分,艾頓(DeAndre Ayton)有12分、11籃板的「雙十」演出,克雷格和保羅分別拿下15分、11分。

Devin Booker followed his 38-point Game 2 with 45 MORE in Game 3 🔥



45 PTS, 6 REB, 3 STL, 18-29 FGM@Suns now lead 2-1 in Round 1... Game 4 of PHX/LAC is Saturday, 3:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/fz6Imhe1dC