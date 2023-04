NBA／安比德與哈登判決爭議 主裁判解釋：看有無「襲蛋」

稍早由76人對上籃網隊比賽中,同樣是攻擊下體,安比德與哈登裁判的吹哨標準成為外界熱烈討論話題,主裁判布拉勒斯(Tony Brothers)賽後親上火線解釋,「差別就在有沒有打中腹股溝」。

本場比賽的爭議判決發生在開賽第一節與第三節,且犯規者是76人主力雙星,分別是安比德(Joel Embiid)對克萊斯頓(Nic Claxton)出腳後仍能續留場上;不過哈登(James Harden)出手襲擊奧尼爾(Royce O'Neale)下體就被罰出場,但安比德明顯是蓄意為之,哈登則是不慎擊中,結果卻差很大。

面對判決「雙標」質疑,主裁判布拉勒斯賽後做出解釋。他先說明安比德那一腳,「這只是個非必要的『腿部接觸』,因此並沒有給予二級惡意犯規的必要性。」等同於否認安比德「蓄意踢蛋」。至於哈登卻被給二級惡意犯規罰出場,布拉勒斯表示:「主要因為哈登直接攻擊他的腹股溝,所以判決上升至二級惡意犯規、驅逐出場。」

當記者確認碰撞的腹股溝部位,也就是接觸點有沒有「襲蛋」是否為判決依據時,布拉勒斯則給了肯定答案。

雖然布拉勒斯給出了理由,但外界仍有許多人不買帳。作為資深裁判,布拉勒斯勢必還會在季後賽多次執法,屆時,他的每個吹判都將變得更加敏感。

NBA crew chief Tony Brothers on why Joel Embiid wasn't ejected in the 1st half and why James Harden was ejected in the 2nd half in Game 3 of Sixers-Nets:



Embiid ejection:



"The contact was deemed unnecessary and based on the point of contact to the leg, it didn't rise to the… pic.twitter.com/nD7NHZGEMZ