NBA／安比德與哈登判決爭議 主裁判解釋：看有無「襲蛋」

稍早由76人對上籃網隊比賽中，同樣是攻擊下體，安比德與哈登裁判的吹哨標準成為外界熱烈討論話題，主裁判布拉勒斯（Tony Brothers）賽後親上火線解釋，「差別就在有沒有打中腹股溝」。

本場比賽的爭議判決發生在開賽第一節與第三節，且犯規者是76人主力雙星，分別是安比德（Joel Embiid）對克萊斯頓（Nic Claxton）出腳後仍能續留場上；不過哈登（James Harden）出手襲擊奧尼爾（Royce O'Neale）下體就被罰出場，但安比德明顯是蓄意為之，哈登則是不慎擊中，結果卻差很大。

Nic Claxton stepped over Joel Embiid after this dunk 👀 pic.twitter.com/DYBXPszZxb — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) 2023年4月20日

This got James Harden ejected. An absolute joke. pic.twitter.com/m8T4h61eil — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 2023年4月21日

面對判決「雙標」質疑，主裁判布拉勒斯賽後做出解釋。他先說明安比德那一腳，「這只是個非必要的『腿部接觸』，因此並沒有給予二級惡意犯規的必要性。」等同於否認安比德「蓄意踢蛋」。至於哈登卻被給二級惡意犯規罰出場，布拉勒斯表示：「主要因為哈登直接攻擊他的腹股溝，所以判決上升至二級惡意犯規、驅逐出場。」

當記者確認碰撞的腹股溝部位，也就是接觸點有沒有「襲蛋」是否為判決依據時，布拉勒斯則給了肯定答案。

雖然布拉勒斯給出了理由，但外界仍有許多人不買帳。作為資深裁判，布拉勒斯勢必還會在季後賽多次執法，屆時，他的每個吹判都將變得更加敏感。

NBA crew chief Tony Brothers on why Joel Embiid wasn't ejected in the 1st half and why James Harden was ejected in the 2nd half in Game 3 of Sixers-Nets:



Embiid ejection:



"The contact was deemed unnecessary and based on the point of contact to the leg, it didn't rise to the… pic.twitter.com/nD7NHZGEMZ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 21, 2023

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