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NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃
先前在生涯季後賽總得分接連超越張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）的柯瑞（Stephen Curry），在首輪第三戰飆進36分，這讓他又持續刷新生涯得分里程碑。
加上今天比賽，柯瑞季後賽總得分累積來到3664分，一舉超越皮本（Scottie Pippen）和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的3642分、3663分，排名躍升史上第16名。
Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 17th on the All-Time Playoff SCORING list! pic.twitter.com/leIty5B4Ia— NBA (@NBA) April 21, 2023
柯瑞下一個超越目標將是魔術強森（Magic Johnson）的3701分以及歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3755分。
另一方面，勇士順利扳回一城之後，也確保了柯瑞生涯參與28個季後賽系列賽未被橫掃的紀錄。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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