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NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞連創里程碑。 路透社
柯瑞連創里程碑。 路透社

先前在生涯季後賽總得分接連超越張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）的柯瑞（Stephen Curry），在首輪第三戰飆進36分，這讓他又持續刷新生涯得分里程碑。

加上今天比賽，柯瑞季後賽總得分累積來到3664分，一舉超越皮本（Scottie Pippen）和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的3642分、3663分，排名躍升史上第16名。

柯瑞下一個超越目標將是魔術強森（Magic Johnson）的3701分以及歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的3755分。

另一方面，勇士順利扳回一城之後，也確保了柯瑞生涯參與28個季後賽系列賽未被橫掃的紀錄。

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