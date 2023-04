NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

先前在生涯季後賽總得分接連超越張伯倫(Wilt Chamberlain)和貝勒(Elgin Baylor)的柯瑞(Stephen Curry),在首輪第三戰飆進36分,這讓他又持續刷新生涯得分里程碑。

加上今天比賽,柯瑞季後賽總得分累積來到3664分,一舉超越皮本(Scottie Pippen)和諾維茨基(Dirk Nowitzki)的3642分、3663分,排名躍升史上第16名。

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 17th on the All-Time Playoff SCORING list! pic.twitter.com/leIty5B4Ia