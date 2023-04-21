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NBA／點明勇士搶回一勝關鍵 柯爾：需要來杯瑪格麗特

中央社／ 綜合外電報導
勇士在自家主場痛擊國王。 路透社
勇士在自家主場痛擊國王。 路透社

勇士今天在季後賽首輪第三戰，靠柯瑞（Stephen Curry）轟下全場最高36分的帶領，於主場以114比97擊敗國王，在季後賽扳回一城，但目前仍以1比2落後。

衛冕軍金州勇士在季後賽首輪，於客場連敗給沙加緬度國王兩場，賽前在系列賽陷入0比2劣勢。

今天回到主場作戰，勇士防守悍將格林（Draymond Green）因前一戰踩了國王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）一腳而被禁賽1場，所以此役無法出賽，另一防守大鎖小裴頓（Gary Payton II）也因病高掛免戰牌，成為此役的利空。

這場比賽的首節，勇士23比20領先之際，穆迪（Moses Moody）砍進三分球讓球隊將領先擴大到6分，接著迪文森佐（Donte DiVincenzo）先是兩罰中1，最後又投進壓哨球，讓他們首節29比20領先國王。

次節在勇士41比35領先之際，魯尼（Kevon Looney）先進球後，柯瑞接著3罰全進，一波5比0的攻勢讓他們將領先拉開到兩位數，國王雖曾將落後縮小到個位數，但柯瑞中場前2.1秒飆進三分球，讓勇士在上半場53比41領先。

國王第三節在穆雷（Keegan Murray）兩罰中1後，曾將落後縮小到個位數，但柯瑞切入上籃拿下分數，維金斯（Andrew Wiggins）又砍進三分球，讓勇士再把領先拉開到兩位數，並在穆迪一次「三分打」、柯瑞飆進三分彈後，將領先擴大到16分。在國王的萊爾斯（Trey Lyles）兩罰俱中，柯瑞大號三分球落空的情況下，勇士前3節打完，仍以84比72領先12分。

末節勇士在湯普森（Klay Thompson）飆進三分彈，接著又跳投得手後，以105比83將領先優勢擴大到超過20分，最終他們以17分之差拿下勝利。

賽後談到這場勝利，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「我們能夠有如此表現，是因為我們保護好球權。我需要來杯瑪格麗特，當然我本來也就想來一杯了。」

勇士今天在主場獲勝，目前在系列賽仍以1比2落後國王。雙方23日將繼續在勇士主場進行第4戰，勇士若能再贏球，就能在系列賽扳平戰局。

勇士的柯瑞此役搶下全場最高36分，維金斯、波爾（Jordan Poole）分別貢獻了20分、16分，湯普森和板凳出發的穆迪分別進帳13分，魯尼雖僅獲4分，但狂抓20個籃板，還送出9次助攻，是勇士贏球的一大功臣。

國王的福克斯（De'Aaron Fox）繳出26分、10籃板、9助攻的準大三元成績，沙波尼斯有15分、16籃板的雙十表現，巴恩斯（Harrison Barnes）、赫爾特（Kevin Huerter）分別進帳17分、13分。

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