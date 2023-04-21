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NBA／勇士回主場攻守兼備 柯瑞36分領銜痛宰國王

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞領軍扳回一城。 美聯社
柯瑞領軍扳回一城。 美聯社

儘管格林（Draymond Green）遭禁賽一場、小裴頓（Gary Payton II）還因病被迫缺席，但看似諸事不順的勇士一旦回到堅強堡壘大通中心（Chase Center），瞬間就能變身攻守兼備、侵略性十足的超級冠軍勁旅。

柯瑞（Stephen Curry）今天一掃陰霾，全場25投12中包括6記三分球，狂砍個人系列賽以來最高的36分，外加6籃板3助攻2抄截，搭配全隊5人得分雙位數的火力，並且在防守端完全壓制國王的發揮，從比賽一開始就掌握主動權，之後一路掌控節奏，終場前2分31秒就進入垃圾時間。

最終，勇士以114比97痛宰國王，在吞下2連敗之後，將系列賽對戰成績扳成1比2。

勇士將波爾（Jordan Poole）拉上先發，形成一大四小的陣型，魯尼（Kevon Looney）成功捍衛中樞，抓下20個籃板並傳出9次助攻；維金斯（Andrew Wiggins）拿下20分7籃板3助攻，小將穆迪（Moses Moody）得到13分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）也有6分8籃板8助攻4抄截的全能貢獻。

波爾和湯普森（Klay Thompson）兩人命中率還是不盡理想，前者13投4中，靠著8罰7中，得到16分5籃板4助攻3抄截；湯普森15投5中，僅得13分5籃板2助攻。雖然兩人難以有效延續火力，但勇士其他人有所發揮，不至於進攻形成斷層。

勇士上半場雖然命中率只有34.7%，但還是比國王出色，柯瑞和維金斯合拿29分，幫助球隊取得12分領先；第三節後段穆迪適時發揮，他拿下7分，搭配柯瑞的6分，勇士仍維持兩位數的領先優勢。進入第四節後，勇士進攻狀態更加出色，多點開花的結果，比分迅速拉開，而國王的零星攻勢顯然也難以起到太大作用。

國王全場三分球47投僅11中，團隊命中率38.0%。福克斯（De'Aaron Fox）得到26分9籃板9助攻2抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）17分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分16籃板4助攻2抄截，赫爾特（Kevin Huerter）13分；前兩場發揮出色的替補陣容，此役相對黯淡許多，蒙克（Malik Monk）9投1中僅得4分4助攻。

國王單場只拿97分，球隊本季第2低得分表現；投籃命中率38%和三分命中率24%，分別排賽季最低和第3低。

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