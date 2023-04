NBA／勇士回主場攻守兼備 柯瑞36分領銜痛宰國王

儘管格林(Draymond Green)遭禁賽一場、小裴頓(Gary Payton II)還因病被迫缺席,但看似諸事不順的勇士一旦回到堅強堡壘大通中心(Chase Center),瞬間就能變身攻守兼備、侵略性十足的超級冠軍勁旅。

柯瑞(Stephen Curry)今天一掃陰霾,全場25投12中包括6記三分球,狂砍個人系列賽以來最高的36分,外加6籃板3助攻2抄截,搭配全隊5人得分雙位數的火力,並且在防守端完全壓制國王的發揮,從比賽一開始就掌握主動權,之後一路掌控節奏,終場前2分31秒就進入垃圾時間。

最終,勇士以114比97痛宰國王,在吞下2連敗之後,將系列賽對戰成績扳成1比2。

Just different... Steph Curry from WAY outside 🔥



Warriors lead as Q3 wraps up on TNT. pic.twitter.com/Vh3PtXOfdF