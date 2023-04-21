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NBA／回憶愛將被當KD交易案籌碼 太陽主帥：首次為此而哭

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯(左)、布里吉斯(右)。 法新社
威廉斯(左)、布里吉斯(右)。 法新社

太陽隊交易截止日前送走自家培養的布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnson），換回超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），成為奪冠熱門。太陽總教練威廉斯（Monty Williams）今日受訪時談到這筆交易，透露愛將的離開讓他默默流淚。

威廉斯透露這筆交易讓難過到流淚，但他也直言，「如果要失去布里吉斯和強森，那來的人最好是杜蘭特。那種感覺就像一眼在哭，但另一眼卻散發光芒。」

威廉斯執教生涯共9季，談到交易當晚，他表示：「這是第一次因球員被交易而流淚，那一晚沒睡好，有和布里吉斯和強森通過電話。」

2018年選秀會布里吉斯被太陽選進，強森則是隔年加入。2019-20年賽季威廉斯開始執教太陽，該年在泡泡園區打出8勝0敗，差點進季後賽。休賽季保羅（Chris Paul）透過交易加盟太陽，也率隊闖進2020-21年賽季總決賽，最終不敵公鹿。

太陽上季拿下例行賽龍頭，卻在西區第二輪爆冷被獨行俠淘汰。本季厄文突然高喊賣我，也讓太陽有機會換回杜蘭特。杜蘭特加盟後，太陽成為奪冠大熱門，布里吉斯則在籃網破繭而出，場均上升至26.1分。

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