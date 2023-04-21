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NBA／坦言勇士主場太強悍 沙波尼斯：第三戰很艱難

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯挑戰勇士禁區。 美聯社
沙波尼斯挑戰勇士禁區。 美聯社

挾著2連勝的氣勢，國王前往勇士主場踢館，也想趁著勇士缺兵少將的利空因素，藉此搶下3連勝聽牌，將衛冕軍逼入絕境。不過，沙波尼斯（Domantas Sabonis）也坦言，第三戰將會是非常艱難的一場比賽。

「我們知道將會面臨一個充滿敵意的環境，勇士肯定會在自家主場捍衛冠軍榮譽，所以第三戰會是這輪系列賽最艱難的一場，我們必須對此做好心理準備。」沙波尼斯說。

由於格林（Draymond Green）遭到禁賽一場處分，勇士更折損了另一位防守悍將小裴頓（Gary Payton II），球隊防守體系和陣容深度面臨空前難題。但考量到勇士擁有全聯盟數一數二的主場勝率，面對背水一戰的衛冕軍，沙波尼斯絲毫不敢懈怠。

「我們必須集中我們的注意力，」沙波尼斯補充道，「系列賽才剛開始而已，我們必須在這兩場客場比賽中保持專注。」

對總教練布朗（Mike Brown）來說，他將回到熟悉的灣區，對於勇士的韌性和主場優勢，他應該是最為清楚。布朗認為，國王全隊都要做好準備，情緒不能受到影響。

「也許我們在判決方面不會得到有利的哨音，但我們還是要保持冷靜，即使遇到不利的判決，也不能反應過度。我們只需要打好自己的比賽，努力找到嬴球的方法。」

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