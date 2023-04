NBA／稱安比德踢蛋比勇士格林更糟糕 巴克利：該被趕出去

隨著NBA季後賽戰況越來越激烈,裁判執法尺度也成了關注焦點之一。今日,76人與籃網隊的比賽中,裁判未將刻意朝對手「踢蛋」的安比德(Joel Embiid)趕出場,只輕判一級惡意犯規,繼續留在場上,便引來巴克利(Charles Barley)抨擊。

首節剛開始時,克萊斯頓(Nic Claxton)灌籃的過程中差點被安比德絆倒,隨後跨越倒地的安比德,感覺被羞辱的安比德憤怒的踹了對手鼠蹊部一腳,瞬間引起板凳清空。不過,裁判最後並未將安比德趕出場,只給了一級惡意犯規,讓他得以繼續留在場上。

Nic Claxton stepped over Joel Embiid after this dunk 👀 pic.twitter.com/DYBXPszZxb

由於日前才有格林(Draymond Green)「踩人」後被禁賽的先例,巴克利對於裁判輕放安比德並不買帳,在節目上說道,「我覺得安比德應該被趕出去,這應該是個二級犯規,他試圖踢一個人的下體,這比格林的行為還要糟糕。」並再次強調:「你知道安比德想要幹嘛,他想要攻擊別人的重要部位,他應該被趕出去。」

安比德躲過一劫後,反而是哈登(James Harden)末節在運球時不慎打中奧尼爾(Royce O'Neale)下體,隨後就被裁判請出場,但他顯然是為了護球而非刻意,同樣是

「襲蛋」,情節較輕微的哈登卻收到二級惡意犯規,看起來「雙標」的判決也引來外界對裁判的質疑。

This got James Harden ejected. An absolute joke. pic.twitter.com/m8T4h61eil

還好76人靠著馬克西(Tyrese Maxey)挺身而出,末節連拿13分擋住籃網反撲,拿下這場勝利後,76人已在系列賽取得3:0聽牌優勢,不過若籃網提出申訴,安比德可能會收到後續懲處。

Charles Barkley on Joel Embiid’s kick:



“I think his was worse than Draymond's, to be honest with you.”



pic.twitter.com/zfGu6rcySj