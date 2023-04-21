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NBA／稱安比德踢蛋比勇士格林更糟糕 巴克利：該被趕出去

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德開賽沒多久便和對手發生衝突。 歐新社
安比德開賽沒多久便和對手發生衝突。 歐新社

隨著NBA季後賽戰況越來越激烈，裁判執法尺度也成了關注焦點之一。今日，76人籃網隊的比賽中，裁判未將刻意朝對手「踢蛋」的安比德（Joel Embiid）趕出場，只輕判一級惡意犯規，繼續留在場上，便引來巴克利（Charles Barley）抨擊。

首節剛開始時，克萊斯頓（Nic Claxton）灌籃的過程中差點被安比德絆倒，隨後跨越倒地的安比德，感覺被羞辱的安比德憤怒的踹了對手鼠蹊部一腳，瞬間引起板凳清空。不過，裁判最後並未將安比德趕出場，只給了一級惡意犯規，讓他得以繼續留在場上。

由於日前才有格林（Draymond Green）「踩人」後被禁賽的先例，巴克利對於裁判輕放安比德並不買帳，在節目上說道，「我覺得安比德應該被趕出去，這應該是個二級犯規，他試圖踢一個人的下體，這比格林的行為還要糟糕。」並再次強調：「你知道安比德想要幹嘛，他想要攻擊別人的重要部位，他應該被趕出去。」

安比德躲過一劫後，反而是哈登（James Harden）末節在運球時不慎打中奧尼爾（Royce O'Neale）下體，隨後就被裁判請出場，但他顯然是為了護球而非刻意，同樣是

「襲蛋」，情節較輕微的哈登卻收到二級惡意犯規，看起來「雙標」的判決也引來外界對裁判的質疑。

還好76人靠著馬克西(Tyrese Maxey)挺身而出，末節連拿13分擋住籃網反撲，拿下這場勝利後，76人已在系列賽取得3：0聽牌優勢，不過若籃網提出申訴，安比德可能會收到後續懲處。

76人 籃網 安比德 巴克利

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