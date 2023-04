NBA／哈登遭驅逐無礙 馬克西第四節爆發助76人聽牌

在哈登(James Harden)因「襲蛋」被吹2級惡意犯規趕出場的情況下,馬克西(Tyrese Maxey)及時挺身而出,他在第四節最後命中兩記重要三分球,獨拿10分,幫助76人一舉超前比分。

加上安比德(Joel Embiid)的關鍵阻攻和梅爾頓(De'Anthony Melton)的致命抄球,第四節完全熄火的籃網無力守成,最終76人在客場以102比97逆轉獲勝,系列賽取得3連勝聽牌。

挾著2連勝氣勢,76人上半場展現均衡攻勢取得11分領先,眼看要輕鬆過關,沒想到第三節籃網突然火力大爆發,強森(Cameron Johnson)單節獨拿13分,帶動全隊繳出54.2%的命中率,更轟進5記三分球,單節殺出35比18的攻勢,反而超前領先6分。

失去哈登的76人依然在第四節展開反擊,馬克西在短短兩分多鐘內一人狂砍10分,76人打出12比4的攻勢,一口氣逆轉比分;丁威迪(Spencer Dinwiddie)兩罰中一,雙方形成97比99,但隨後他的突破卻遭到安比德封蓋,塔克(PJ Tucker)也是兩罰一中,籃網仍保有最後追平的機會。

然而暫停過後,奧尼爾(Royce O'Neale)邊線發球出現要命失誤,梅爾頓抄球之後順勢快攻灌籃得分,雙方差距擴大到5分,也把籃網送進3連敗深淵。

馬克西此戰攻下全隊最高25分,三分球8投5中,安比德14分10籃板2阻攻2助攻,哈里斯(Tobias Harris)15分7籃板,梅爾頓13分3抄截;哈登這場找回手感,退場前15投8中拿下21分5籃板4助攻。

籃網方面,布里吉斯(Mikal Bridges)獲得26分6籃板5助攻,但26投僅9中;丁威迪20分7助攻,強森17分5籃板4助攻:被吹2次技術犯規遭驅逐出場的克萊斯頓(Nicolas Claxton)則有18分4籃板表現。

