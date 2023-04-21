NBA／哈登遭驅逐無礙 馬克西第四節爆發助76人聽牌

在哈登（James Harden）因「襲蛋」被吹2級惡意犯規趕出場的情況下，馬克西（Tyrese Maxey）及時挺身而出，他在第四節最後命中兩記重要三分球，獨拿10分，幫助76人一舉超前比分。

加上安比德（Joel Embiid）的關鍵阻攻和梅爾頓（De'Anthony Melton）的致命抄球，第四節完全熄火的籃網無力守成，最終76人在客場以102比97逆轉獲勝，系列賽取得3連勝聽牌。

TYRESE MAXEY 🔥



10 STRAIGHT POINTS.

25 ON THE NIGHT.



Maxey comes through for the 76ers in the clutch. pic.twitter.com/FSberKBcLJ — NBA (@NBA) April 21, 2023

挾著2連勝氣勢，76人上半場展現均衡攻勢取得11分領先，眼看要輕鬆過關，沒想到第三節籃網突然火力大爆發，強森（Cameron Johnson）單節獨拿13分，帶動全隊繳出54.2%的命中率，更轟進5記三分球，單節殺出35比18的攻勢，反而超前領先6分。

TIED AT 96-96 ON TNT!



Tyrese Maxey is on fire in Q4 🔥 pic.twitter.com/BCHGQajjoq — NBA (@NBA) April 21, 2023

失去哈登的76人依然在第四節展開反擊，馬克西在短短兩分多鐘內一人狂砍10分，76人打出12比4的攻勢，一口氣逆轉比分；丁威迪（Spencer Dinwiddie）兩罰中一，雙方形成97比99，但隨後他的突破卻遭到安比德封蓋，塔克（PJ Tucker）也是兩罰一中，籃網仍保有最後追平的機會。

然而暫停過後，奧尼爾（Royce O'Neale）邊線發球出現要命失誤，梅爾頓抄球之後順勢快攻灌籃得分，雙方差距擴大到5分，也把籃網送進3連敗深淵。

CLUTCH DEFENSE by De'Anthony Melton 🚫



His steal seals a HUGE Game 3 win to put the @sixers ahead 3-0 in the series.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/Emve3FtVtC — NBA (@NBA) April 21, 2023

馬克西此戰攻下全隊最高25分，三分球8投5中，安比德14分10籃板2阻攻2助攻，哈里斯（Tobias Harris）15分7籃板，梅爾頓13分3抄截；哈登這場找回手感，退場前15投8中拿下21分5籃板4助攻。

籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）獲得26分6籃板5助攻，但26投僅9中；丁威迪20分7助攻，強森17分5籃板4助攻：被吹2次技術犯規遭驅逐出場的克萊斯頓（Nicolas Claxton）則有18分4籃板表現。

"REJECTED BY EMBIID. REJECTED BY EMBIID."



Joel Embiid locks down the paint with Game 3 on the line on TNT 🔒 pic.twitter.com/K05n4qrZ7D — NBA (@NBA) April 21, 2023

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