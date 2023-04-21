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NBA／勇士壞事接二連三！小裴頓因病缺席第3戰

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓缺席第3戰。 路透社
小裴頓缺席第3戰。 路透社

勇士防守悍將格林（Draymond Green）遭聯盟禁賽，無法出戰首輪第3戰。今天再傳壞消息，後場防守大鎖小裴頓（Gary Payton II）身體不適，也缺席本場比賽。

據消息指出，小裴頓昨天就因感冒缺席球隊訓練，今天確定無法出賽，輪換陣容捉襟見肘的勇士，將面臨更多調度難題。尤其是國王後場福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）近況都相當火熱，少了小裴頓可能更難守住他們。

前戰左腳踝扭傷的波爾（Jordan Poole）則確定能上場，還將擔任先發。右肩痠痛的維金斯（Andrew Wiggins）本場比賽也會上場。

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