快訊

瀕死也不想探望！兒拿光遺產就把病危父丟醫院 警察出動才肯接回

「被開51槍土城當舖」傳日前曾被連開3槍？警方這樣說

喝茫多當自己家...派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／生涯包辦最佳新秀、最佳第六人 波格登史上第2人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波格登獲選年度最佳第六人 美聯社
波格登獲選年度最佳第六人 美聯社

NBA官方宣佈年度最佳第六人得主，塞爾蒂克隊的波格登（Malcolm Brogdon）擊敗尼克隊的奎克利（Immanuel Quickley）和公鹿隊的波提斯（Bobby Portis），勇奪該獎項。

根據統計，這是綠衫軍時隔37年再度有球員拿下年度最佳第六人，前一次是1985-86年的名人堂中鋒華頓（Bill Walton）。更別具意義的是，聯盟今年賽季才將年度最佳第六人獎項以綠衫軍傳奇球星哈維契克（John Havlicek）為名。

現年36歲的波格登是在2016年以第二輪36順位進入NBA，首年就力壓群雄榮獲年度最佳新秀，成為聯盟自1966年以來首位當選年度最佳新秀的非首輪選秀球員。如今加上年度最佳第六人的榮耀，波格登成為史上第2位生涯分別嬴得年度最新秀和最佳第六人的球員，前一位是米勒（Mike Miller）。

波格登本季出賽67場，均為替補，場均出賽26.0分鐘，可以拿下14.9分4.2籃板3.7助攻，投籃命中率為48.4%，三分命中率是44.4%，罰球命中率為87.0%。在他出賽的67場比賽中，塞爾蒂克的戰績是46勝21負。

相關新聞

NBA／哈登遭驅逐無礙 馬克西第四節爆發助76人聽牌

在哈登（James Harden）因「襲蛋」被吹2級惡意犯規趕出場的情況下，馬克西（Tyrese Maxey）及時挺身而出，他在第四節最後命中兩記重要三分球，獨拿10分，幫助76人一舉超前比分。

NBA／勇士壞事接二連三！小裴頓因病缺席第3戰

勇士防守悍將格林（Draymond Green）遭聯盟禁賽，無法出戰首輪第3戰。今天再傳壞消息，後場防守大鎖小裴頓（Gary Payton II）身體不適，也缺席本場比賽。 據消息指出，小裴頓昨

NBA／快艇傳壞消息！雷納德傷勢加劇缺席首輪第3戰

目前快艇與太陽隊系列賽戰成1：1平手，快艇今回到主場迎接季後賽首輪第3戰，沒想到一哥雷納德（Kawhi Leonard）確定因右膝扭傷缺陣。據消息指出，雷納德首戰結束後就受傷，第2戰帶傷上陣後，傷勢加

NBA／生涯包辦最佳新秀、最佳第六人 波格登史上第2人

NBA官方宣佈年度最佳第六人得主，塞爾蒂克隊的波格登（Malcolm Brogdon）擊敗尼克隊的奎克利（Immanuel Quickley）和公鹿隊的波提斯（Bobby Portis），勇奪該獎項。

NBA／安比德「踢蛋」後留在場上 哈登護球「襲蛋」卻被驅逐

季後賽總是充滿肢體接觸，76人與籃網隊的對戰同樣火藥味十足，先是安比德（Joel Embiid）用腳襲擊對手胯下，哈登（James Harden）又因偷襲對手重要部位，被判二級惡意犯規，驅逐出場。

2023東區季後賽賽程與比分表 76人驚險剪網3連勝率先聽牌

東區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網、老鷹、熱火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦