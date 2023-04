NBA／生涯包辦最佳新秀、最佳第六人 波格登史上第2人

NBA官方宣佈年度最佳第六人得主,塞爾蒂克隊的波格登(Malcolm Brogdon)擊敗尼克隊的奎克利(Immanuel Quickley)和公鹿隊的波提斯(Bobby Portis),勇奪該獎項。

根據統計,這是綠衫軍時隔37年再度有球員拿下年度最佳第六人,前一次是1985-86年的名人堂中鋒華頓(Bill Walton)。更別具意義的是,聯盟今年賽季才將年度最佳第六人獎項以綠衫軍傳奇球星哈維契克(John Havlicek)為名。

現年36歲的波格登是在2016年以第二輪36順位進入NBA,首年就力壓群雄榮獲年度最佳新秀,成為聯盟自1966年以來首位當選年度最佳新秀的非首輪選秀球員。如今加上年度最佳第六人的榮耀,波格登成為史上第2位生涯分別嬴得年度最新秀和最佳第六人的球員,前一位是米勒(Mike Miller)。

波格登本季出賽67場,均為替補,場均出賽26.0分鐘,可以拿下14.9分4.2籃板3.7助攻,投籃命中率為48.4%,三分命中率是44.4%,罰球命中率為87.0%。在他出賽的67場比賽中,塞爾蒂克的戰績是46勝21負。

The 2022-23 Kia NBA Sixth Man of the Year is... Malcolm Brogdon! #KiaSixth#NBAAwards @Kia pic.twitter.com/QLsptCtuFC