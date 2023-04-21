NBA／生涯包辦最佳新秀、最佳第六人 波格登史上第2人

NBA官方宣佈年度最佳第六人得主，塞爾蒂克隊的波格登（Malcolm Brogdon）擊敗尼克隊的奎克利（Immanuel Quickley）和公鹿隊的波提斯（Bobby Portis），勇奪該獎項。

根據統計，這是綠衫軍時隔37年再度有球員拿下年度最佳第六人，前一次是1985-86年的名人堂中鋒華頓（Bill Walton）。更別具意義的是，聯盟今年賽季才將年度最佳第六人獎項以綠衫軍傳奇球星哈維契克（John Havlicek）為名。

現年36歲的波格登是在2016年以第二輪36順位進入NBA，首年就力壓群雄榮獲年度最佳新秀，成為聯盟自1966年以來首位當選年度最佳新秀的非首輪選秀球員。如今加上年度最佳第六人的榮耀，波格登成為史上第2位生涯分別嬴得年度最新秀和最佳第六人的球員，前一位是米勒（Mike Miller）。

波格登本季出賽67場，均為替補，場均出賽26.0分鐘，可以拿下14.9分4.2籃板3.7助攻，投籃命中率為48.4%，三分命中率是44.4%，罰球命中率為87.0%。在他出賽的67場比賽中，塞爾蒂克的戰績是46勝21負。

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