NBA／安比德「踢蛋」後留在場上 哈登護球「襲蛋」卻被驅逐
季後賽總是充滿肢體接觸，76人與籃網隊的對戰同樣火藥味十足，先是安比德（Joel Embiid）用腳襲擊對手胯下，哈登（James Harden）又因偷襲對手重要部位，被判二級惡意犯規，驅逐出場。
籃網中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）首節接獲隊友空拋，灌進2分。雙腳落地時，安比德正好也跌落在地，於是克萊斯頓選擇跨過去，安比德卻暴怒出腳襲擊胯下，最終被判一級惡意犯規，繼續留在場上。
Nic Claxton stepped over Joel Embiid after this dunk 👀 pic.twitter.com/DYBXPszZxb— Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) 2023年4月20日
第三節哈登於一次進攻中，為了護球襲擊防守球員重要部位，沒想到裁判竟判二級惡意犯規，直接驅逐出場。哈登和安比德當下十分傻眼，費城媒體也直呼這次判決絕對是「笑話」。
This got James Harden ejected. An absolute joke. pic.twitter.com/m8T4h61eil— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 2023年4月21日
Embiid reaction after James Harden was ejected pic.twitter.com/wZk9OvjQzb— Johnny (@Johnny684264982) 2023年4月21日
沒想到第四節輪到籃網克萊斯頓搞事，他在進球後向安比德嘲諷，被吹本場第2次技術犯規，也遭驅逐出場。
Nic Claxton EJECTED for taunting after dunk on Embiid 😳 pic.twitter.com/ejAP3ygpTq— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月21日
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