NBA／快艇傳壞消息！雷納德傷勢加劇缺席首輪第3戰

目前快艇與太陽隊系列賽戰成1：1平手，快艇今回到主場迎接季後賽首輪第3戰，沒想到一哥雷納德（Kawhi Leonard）確定因右膝扭傷缺陣。據消息指出，雷納德首戰結束後就受傷，第2戰帶傷上陣後，傷勢加劇。

據《ESPN》報導指出，雷納德的傷勢在第2戰結束後加劇，與先前的韌帶撕裂無關。今年快艇在雙星雷納德、喬治（Paul George）皆缺陣的情況下，球隊戰績為3勝9敗，場均得分從114.4分下滑到108.2分。

快艇只能期盼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）能領軍突圍，本季他曾在雙星缺陣的情況下，攻下36分10助攻，率隊以141：132擊敗灰熊。目前系列賽快艇與太陽系列賽戰成1：1平手。

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