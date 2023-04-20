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籃球／延續高以翔未完之夢 林書豪成服飾品牌合夥人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪婚禮時也穿著品牌為他設計的禮服。圖／YOYUU提供
林書豪婚禮時也穿著品牌為他設計的禮服。圖／YOYUU提供

34歲華裔球星林書豪當年掀起「林來瘋」風靡全球，今年1月他加盟PLG高雄17直播鋼鐵人隊，短短時間表現超亮眼，不過職業再創高峰的林書豪野心不僅於此，近日他宣布加入服飾品牌YOYUU成為合夥人之一，回顧他的人生重大階段，其實早與該品牌有連結。

林書豪與YOYUU主理人盧毅及同樣是合夥人的已故藝人高以翔交情深遠，YOYUU於2019年上市，林書豪當時便現身力挺並「穿YOYUU西裝尬舞」。

2022年林書豪因個人原因離開北京首鋼隊，但仍堅持完成當時YOYUU和北京首鋼的聯名合作。聯名合作後，林書豪與主理人盧毅達到共識，情義相挺表明YOYUU對他意義重大，身為運動員的林書豪喜歡YOYUU的風格之外，也十分認同其理念與價值觀，因此他希望決心一同將這個品牌發揚光大。

自YOYUU創立後，林書豪每個人生重大時刻皆有它的參與，不論是在NBA、北京首鋼隊、到PLG打球，賽前亮相或賽後記者會都能看到他穿著YOYUU，甚至在婚禮，林書豪也穿上YOYUU為他設計的新郎禮服，與新娘頭紗花紋相呼應，不論是事業或是生活，足以見他對YOYUU的情感與信任，未來林書豪也計劃和品牌跨界設計，開發YOYUU時尚的更多面向。

林書豪（右）2019年和已故藝人高以翔（左）「穿YOYUU西裝尬舞」。圖／YOYUU提供
林書豪（右）2019年和已故藝人高以翔（左）「穿YOYUU西裝尬舞」。圖／YOYUU提供

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