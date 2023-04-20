NBA／約柯奇寫歷史首見紀錄 稱讚搭檔穆雷成長許多
金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）今面對灰狼繳出27分9籃板9助攻的全能成績。據《ESPN》統計，約柯奇是歷史首位前50場季後賽，場均至少25分、10籃板、5助攻的球員。
金塊隊今天在穆雷（Jamal Murray）40分的帶領下，以122：113力克灰狼，這是約柯奇職業生涯第50場季後賽出場，生涯季後賽場均26.2分、11.5籃板、6.4助攻，投籃命中率51.9%，三分命中率39.5%。
約柯奇賽後稱讚好搭檔穆雷，「他在空檔時勇於出手，會傳球給空檔的隊友。他能衝擊籃下，閱讀比賽，我認為這些很重要。他各方面都有成長，正成為一名球星。」
談到本場對手灰狼，約柯奇認為禁區防守具侵略性，「我沒有選擇太多低位單打，對面有雙塔，我的優勢是移動能力。」
Nikola Jokic is the 1st player in NBA history to average 25 points, 10 rebounds and 5 assists through his first 50 career playoff games. He played his 50th career playoff game tonight. pic.twitter.com/7aWTyw97Ub— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年4月20日
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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