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NBA／巫師連兩季35勝47敗無緣季後賽 總管夏帕德遭開除

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師總管夏帕德。 美聯社
巫師總管夏帕德。 美聯社

巫師隊連兩季打出35勝47敗的戰績，也連2年無緣季後賽。巫師總管夏帕德（Tommy Sheppard）遭老闆里昂西斯（Ted Leonsis）開除，主帥小安索（Wes Unseld Jr.）則將繼續執掌兵符。

夏帕德2021年將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送去湖人，換回庫茲瑪（Kyle Kuzma）等戰力，還透過先簽後換的方式獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）。巫師該季以10勝3敗開季，不過球隊狀態迅速下滑，季中從獨行俠交易回球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但戰績仍未好轉，最終無緣季後賽。

休賽季巫師與比爾（Bradley Beal）簽下5年2.51億美元合約，球隊幾乎維持原班人馬的情況下，巧合地又打出35勝47敗，仍無緣季後賽。里昂西斯發聲明指出，「過去兩季未能打進季後賽讓球迷感到失望，我們將立即從球隊外尋找新的高層。感謝夏帕德對巫師的貢獻，祝福他未來一切順利。」

巫師今年休賽季將有許多工作要做，本季打出身價的庫茲瑪和波爾辛吉斯都高機率成為自由球員。夏帕德先前表示想和這2名球員續約，如今夏帕德下台一鞠躬，球隊組建方向也可能產出變化。

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