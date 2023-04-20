NBA／「泡泡園區穆雷」歸位 砍40分登金塊隊史保持人

儘管過去1個多賽季受到傷勢困擾，讓金塊隊穆雷（Jamal Murray）的討論度始終無法與聯盟一線球星比較，不過在今天與灰狼隊的系列賽第二戰中，他單場猛轟40分與拿下41分的灰狼愛德華（Anthony Edwards）互別苗頭，也讓穆雷以季後賽生涯5度單場拿40分，超越金塊傳奇球星英格利許（Alex English），榮登隊史紀錄保持人。

穆雷與愛德華今天在西區季後賽首輪第二場賽事展開一場飆分大戰，前者投進6顆三分球拿下40分外帶5助攻，後者同樣也投進6顆三分球拿下41分，其中愛德華更成為史上第5位在季後賽拿下單場40分的21歲以下球員，過去僅有詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、莫蘭特（Ja Morant）與麥葛瑞迪（Tracy McGrady）。

至於穆雷則是繼2020年在「泡泡園區」季後賽曾4度砍下單場至少40分後，生涯第5度在季後賽單場拿下40分，而根據統計數據，穆雷例行賽生涯出賽410場也才4度單場拿下40分，季後賽卻僅打34場就5度拿下50分。

不過對於媒體以「園區的穆雷」回歸來形容他今天的表現，穆雷本人則表示已經厭倦這樣的比較，「我們就是同一個人，在我看來，那次只是個開始，我必須要繼續保持那種精神，才可能拿出超越那種水平的表現。」

而穆雷的挺身而出，也讓金塊總教練馬龍（Michael Malone）讚譽有加，「這個孩子是一名勇士，大家都知道約柯奇（Nikola Jokic）是一名偉大的球員，但在這個聯盟中，你是無法獨自一人就拿下冠軍的。」

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