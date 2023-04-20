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NBA／湖人落敗八村壘成板凳亮點 追平魔術強森紀錄

中央社／ 台北20日電
人替補上場的日籍球員八村壘再度攻下20分，追平湖人前輩魔術強森在1996年締造的隊史紀錄。 法新社
人替補上場的日籍球員八村壘再度攻下20分，追平湖人前輩魔術強森在1996年締造的隊史紀錄。 法新社

洛杉磯湖人今天在季後賽系列戰第2場比賽不敵灰熊，雙方戰成1比1平手。但湖人替補上場的日籍球員八村壘再度攻下20分，追平湖人前輩魔術強森在1996年締造的隊史紀錄。

根據美國媒體《ClutchPoints》報導，八村壘在季後賽首輪對曼菲斯灰熊表現相當出色，首場替補上場攻下29分，追平湖人大前輩湯普森（Mychal Thompson）在1988年創下的替補球員單場最高分隊史紀錄。

儘管今天第2戰湖人輸球，但八村壘同樣從板凳區出發，打了32分鐘，全場12投7中、包括2記3分球，攻下全隊次高的20分。

八村壘連續2場替補出賽都攻下至少20分以上，讓他繼1996年魔術強森（Magic Johnson）後，成為湖人相隔27年來最重要的板凳暴徒。八村壘的好表現，讓日本媒體包括日本雅虎、《The Japan Times》等都爭相報導。

八村壘是在今年1月底從華盛頓巫師換過來的球員，剛開始還在尋求定位和磨合，2、3月單場平均得分分別只有9、7.9分，但到了4月平均得分增加到12.8分，投籃命中率更高達53.8%。

來到季後賽首輪的2場比賽，八村壘雖然都是替補出賽，但平均可攻下24.5分、5.5籃板，投籃命中率高達70%，更可怕的是2場比賽3分球10投7中。

談到自己的進步，八村壘在賽後接受訪問時提到，「我就是跟詹姆斯（LeBron James）一起訓練，不論是團隊或者是個人訓練，他教了我很多東西，包括球場上的技術和一些觀念，我就是不斷地觀察他，然後學習起來。」

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