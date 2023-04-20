NBA／詹姆斯追平歐尼爾歷史紀錄 AD寫25年罕見隊史
湖人隊今天以93：103不敵灰熊隊，不過詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高的28分12籃板，在季後賽至少25分10籃板的比賽累積至第88場，追平NBA歷史紀錄。另外戴維斯（Anthony Davis）和八村壘（Rui Hachimura）也各自寫下罕見紀錄。
詹姆斯此役再推進歷史紀錄，累積103場至少20分10籃板的比賽，追平「石佛」鄧肯（Tim Duncan），並列歷史第4。88場至少25分10籃板，追平歐尼爾（Shaquille O'Neal），並列史上第一。
戴維斯繼首戰上演7次阻攻後，今天再演出5次阻攻，成為1998年歐尼爾後，隊史首位連2場季後賽送出至少5次阻攻的球員。
八村壘首戰替補出發砍下29分，今天依然擔任替補，有20分進帳，成為1996年魔術強森（Magic Johnson）後，首位連2場季後賽砍下超過20分的替補球員。
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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