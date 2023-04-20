NBA／不在乎詹姆斯垃圾話攻勢 灰熊布魯克斯：他老了

灰熊隊今天在與湖人隊的系列賽第二場比賽扳平戰局後，接下來將帶著1：1平手局勢作客洛杉磯，對於今天在比賽中多次與湖人一哥詹姆斯（LeBron James）有言語「交流」，灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）賽後受訪時也直言，自己一點都不在乎詹姆斯說些什麼，因為他已經老了。

灰熊今天在主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下，靠著團隊火力補上缺口，最終以10分差距扳平戰局，而灰熊本場比賽共有6人得分上雙，反觀湖人今天在戴維斯（Anthony Davis）受限於灰熊防守的情況下，只能靠著38歲的詹姆斯拿下28分獨挑大梁。

灰熊隊布魯克斯（右）嚴密盯防湖人隊詹姆斯（左）」。路透

而本場比賽負責防守詹姆斯的灰熊布魯克斯，在賽後受訪時也透露這場比賽不斷面對詹姆斯的垃圾話攻勢，但自己一點都不在乎，「我一點都不在乎他說什麼，因為他已經老了。我期待他在接下來的比賽中也繼續這樣做，我連熊都敢惹，我在場上不會尊重任何人，除非他能在我面前拿下40分。」

布魯克斯強調，詹姆斯選擇採取垃圾話攻勢正代表他感到沮喪，他也很樂意接下來繼續與他進行「交流」，「我今天跟他說『你終於想跟我談談了』。我只想讓他知道你無法一對一吃掉我，當他被換下場時，你能感受到他真的累了，我也完成了我的工作。」

不過布魯克斯最後也提到，詹姆斯確實是一名傳奇球員，但現在他已經過了顛峰期，「他與過去在騎士隊贏得冠軍時已經是完全不同層級。我更希望能夠面對那時的他，這會是一項更艱鉅的任務，但現在我的工作就是在這個系列賽中不斷耗損他，看看他最終是否能夠承受。」

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