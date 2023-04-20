快訊

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

iPhone手機變刷卡機！蘋果「iPhone卡緊收」Tap to Pay登台 路邊攤10秒完成付款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／不在乎詹姆斯垃圾話攻勢 灰熊布魯克斯：他老了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰熊隊布魯克斯（左）與湖人隊詹姆斯（右）在比賽經常有言語「交流」。美聯社
灰熊隊布魯克斯（左）與湖人隊詹姆斯（右）在比賽經常有言語「交流」。美聯社

灰熊隊今天在與湖人隊的系列賽第二場比賽扳平戰局後，接下來將帶著1：1平手局勢作客洛杉磯，對於今天在比賽中多次與湖人一哥詹姆斯（LeBron James）有言語「交流」，灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）賽後受訪時也直言，自己一點都不在乎詹姆斯說些什麼，因為他已經老了。

灰熊今天在主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下，靠著團隊火力補上缺口，最終以10分差距扳平戰局，而灰熊本場比賽共有6人得分上雙，反觀湖人今天在戴維斯（Anthony Davis）受限於灰熊防守的情況下，只能靠著38歲的詹姆斯拿下28分獨挑大梁。

灰熊隊布魯克斯（右）嚴密盯防湖人隊詹姆斯（左）」。路透
灰熊隊布魯克斯（右）嚴密盯防湖人隊詹姆斯（左）」。路透

而本場比賽負責防守詹姆斯的灰熊布魯克斯，在賽後受訪時也透露這場比賽不斷面對詹姆斯的垃圾話攻勢，但自己一點都不在乎，「我一點都不在乎他說什麼，因為他已經老了。我期待他在接下來的比賽中也繼續這樣做，我連熊都敢惹，我在場上不會尊重任何人，除非他能在我面前拿下40分。」

布魯克斯強調，詹姆斯選擇採取垃圾話攻勢正代表他感到沮喪，他也很樂意接下來繼續與他進行「交流」，「我今天跟他說『你終於想跟我談談了』。我只想讓他知道你無法一對一吃掉我，當他被換下場時，你能感受到他真的累了，我也完成了我的工作。」

不過布魯克斯最後也提到，詹姆斯確實是一名傳奇球員，但現在他已經過了顛峰期，「他與過去在騎士隊贏得冠軍時已經是完全不同層級。我更希望能夠面對那時的他，這會是一項更艱鉅的任務，但現在我的工作就是在這個系列賽中不斷耗損他，看看他最終是否能夠承受。」

延伸閱讀

NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外

NBA／詹姆斯對灰熊陣容瞭若指掌 對戰莫蘭特有數據優勢

NBA／為施羅德送關鍵助攻 詹姆斯：我從小就這樣打球

NBA／遭詹姆斯笑腦袋短路搞砸絕殺 戴維斯向施羅德致歉

相關新聞

NBA／「泡泡園區穆雷」歸位 砍40分登金塊隊史保持人

儘管過去1個多賽季受到傷勢困擾，讓金塊隊穆雷（Jamal Murray）的討論度始終無法與聯盟一線球星比較，不過在今天與...

NBA／不在乎詹姆斯垃圾話攻勢 灰熊布魯克斯：他老了

灰熊隊今天在與湖人隊的系列賽第二場比賽扳平戰局後，接下來將帶著1：1平手局勢作客洛杉磯，對於今天在比賽中多次與湖人一哥詹...

NBA／羅素稱自己不是湖人控衛卸責 美媒怒批：攻防都很差

湖人隊今天以93：103不敵灰熊隊，戴維斯（Anthony Davis）13投4中僅攻下13分，羅素（D'Angelo Russell）11投2中拿下5分更加悽慘，賽後也遭到眾多湖人記者及球迷的不滿。

NBA／被灰熊壓制僅得13分 AD直言打出一場尷尬比賽

湖人隊今天在季後賽首輪第二戰遭遇主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的灰熊隊，不過前一場比表現亮眼率隊取得勝的明星大前鋒...

NBA／國王布朗全票當選年度最佳教練 聯盟歷史首見

NBA今天頒發年度最佳教練獎，國王總教練布朗（Mike Brown）毫無懸念獲獎，成為聯盟史上第一位以全票之姿拿下這座獎項的人。 國王本季之前已連續16個賽季無緣季後賽，休賽季除了多筆球員補強外

NBA／團隊戰力傲人 莫蘭特近50場缺陣灰熊收下33勝

灰熊隊今天在主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下，於季後賽首輪第二戰，靠著團隊火力輸出以103：93擊敗湖人隊、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦