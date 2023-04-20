NBA／金塊穆雷狂飆40分改寫隊史 灰狼愛德華砍41分淪空響

金塊隊在系列賽首戰大勝灰狼隊，今天雙方展開第2戰，上演兩大後衛飆分秀，灰狼愛德華（Anthony Edwards）狂轟41分，金塊穆雷（Jamal Murray）三分球連發，飆進40分，金塊團隊攻勢更勝一籌，阻止灰狼下半場的反撲，終場以122：113擊敗灰狼，系列賽取得2：0領先。

金塊延續前戰打爆對手的氣勢，首節在穆雷（Jamal Murray）14分的領軍下，取得9分領先。第二節開局金塊再打出9：0攻勢，將分差擴大至18分，隨後金塊持續穩扎穩打，半場結束以64：49大幅領先。

下半場戰況風雲變色，灰狼打出14：0的攻勢，落後只剩2分。儘管約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷接連飆進三分球，但灰狼愛德華也不甘示弱回擊，更在本節最後1.1秒跳投命中，成功以2分領先進入末節。

隨後戰況形成拉鋸戰，戈貝爾（Rudy Gobert）一度因不滿吹判爆怒，安德森（Kyle Anderson）出馬安撫並喊話，「我們需要你。」戈貝爾也恢復冷靜。

Kyle Anderson had to calm down Gobert after he got a tech pic.twitter.com/qDoLfmteQE — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月20日

不過金塊穆雷再度挺身而出，上演瘋狂三分秀，雖然灰狼進攻火力也不差，但始終守不住對手攻勢，勝利也被金塊帶走。

JAMAL MURRAY 40 PIECE 🔥



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📺: TNT | Game 2 | DEN Leads 1-0 pic.twitter.com/LICF00q73X — NBA (@NBA) 2023年4月20日

穆雷生涯第5度在季後賽至少得到40分，創隊史紀錄。約柯奇27分9籃板9助攻，波特（Michael Porter Jr.）16分。灰狼的部分，愛德華攻下41分，戈貝爾22分8籃板

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