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NBA／羅素稱自己不是湖人控衛卸責 美媒怒批：攻防都很差
湖人隊今天以93：103不敵灰熊隊，戴維斯（Anthony Davis）13投4中僅攻下13分，羅素（D'Angelo Russell）11投2中拿下5分更加悽慘，賽後也遭到眾多湖人記者及球迷的不滿。
湖人隨隊記者費根（Harrison Faigen）發文寫道：「戴維斯在進攻端很糟糕，羅素攻防兩端都很糟糕。除了詹姆斯（LeBron James）和八村壘（Rui Hachimura）外，沒有人在進攻端挺身而出。如果湖人上半場能像下半場一樣努力，他們還有機會贏。」
對於今天低迷的表現，羅素卻樂觀表示：「我很喜歡得到那些投籃機會，但我就是沒辦法把球投進。」他隨後發表驚人言論：「我在這支球隊是一名籃球員，不是控球後衛。」
這段言論被球迷炎上，紛紛留言怒批，「你在胡說八道」、「身為籃球員你今晚什麼都沒做」、「準備去中國打球吧」。不過也有球迷認為羅素想表達的是，湖人控衛是詹姆斯。
D'Angelo Russell:— Legion Hoops (@LegionHoops) 2023年4月20日
“I'm a basketball player with this team, not a point guard.”
(via @LakersDailyCom) pic.twitter.com/dCeXi5FWyU
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