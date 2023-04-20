NBA／安戴托昆波缺陣仍打爆熱火 公鹿上半場81分破隊史
東區龍頭公鹿面對熱火隊首戰就吞敗，前一戰因傷提前退場的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第2戰仍高掛免戰牌。沒想到公鹿上半場狂轟81分，打破隊史季後賽紀錄，終場也順利以138：122輕取熱火，將系列賽扳回1：1平手。
公鹿中鋒洛佩茲（Brook Lopez）首節肆虐禁區狂攻14分，幫助球隊取得7分領先。第二節中後段公鹿全員大爆發，打出24：2的攻勢，本節以65.4%命中率狂轟46分，上半場取得81：55大幅領先。
下半場熱火狀態回穩，但為時已晚，雙方也早早換上替補陣容，由公鹿收下勝利。公鹿表現最佳的是哈勒戴（Jrue Holiday），拿下24分12助攻，洛佩茲25分，康納頓（Pat Connaughton）6顆三分球攻下22分。
熱火的部分則以巴特勒（Jimmy Butler）25分表現最佳，比賽中出現1次意外插曲，巴特勒的腳被公鹿前鋒克勞德（Jae Crowder）絆住，美國媒體人曼索（Will Manso）發文調侃，「巴特勒和格林（Draymond Green）不同，他不會踢回去。」
Jae Crowder grabbing at Jimmy Butler’s legs. Unlike Draymond, Jimmy doesn’t kick back. pic.twitter.com/rPA98rpMea— Will Manso (@WillManso) 2023年4月20日
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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