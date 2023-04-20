NBA／驚訝聯盟禁賽格林 帕楚利亞：我不會對他失望
格林（Draymond Green）因踩人事件遭聯盟禁賽1場，引起眾多NBA退役球員的關注，身為前勇士奪冠功臣之一的帕楚利亞（Zaza Pachulia），也在廣播節目上為昔日戰友說話。
格林職業生涯147場季後賽中，已累計6次惡意犯規及27次技術犯規，有許多球迷厭倦他總是在搞事，聯盟副主席杜馬斯（Joe Dumars）更直言格林是累犯。帕楚利亞則選擇為格林發聲，「我不會對他失望，我很幸運認識他，還一起打球。我們共同見證球隊的巔峰及低谷，在休息室有許多美好時光。」
「不管你喜不喜歡，他確實為這支球隊做很多事。我們能在球場內外都取得成功，格林是很重要的一員。我知道他的一舉一動都是為了幫助球隊」帕楚利亞說。
對於格林被禁賽，帕楚利亞直言，「我對聯盟的決定感到驚訝，但事情已發生，我沒必要再多說什麼。」
帕楚利亞過去在防守端上可說是惡名昭彰，最具代表性的是2017年西區決賽勇士面對馬刺時，他對雷納德（Kawhi Leonard）「墊腳」，雷納德隨後因傷報銷，花了很長的時間才重返賽場，間接導致他後續離開馬刺，成為球迷心中永遠的痛。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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