NBA／AD被小將提爾曼比過去！灰熊少莫蘭特仍扳平湖人

湖人首戰開門紅，第二戰灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）又因傷缺席，原以為佔據優勢的湖人，禁區卻被打爆。灰熊終場以103：93擊退湖人，將系列賽扳回1：1平手。

戴維斯（Anthony Davis）上半場在禁區遭遇大麻煩，雖然他在防守端搧出5記麻辣鍋，但進攻端慘遭對手夾擊，9投僅1中；反觀灰熊長人提爾曼（Xavier Tillman）7投6中攻下12分。灰熊上半場在禁區比湖人多得18分，也取得59：44領先。

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第三節開局提爾曼持續發威，連得7分，將分差擴大至20分。不過湖人八村壘（Rui Hachimura）適時挺身而出，單節砍下11分，幫助湖人縮小分差，以71：83進入末節。

湖人在末節展開堅強的團隊防守，缺少球星的灰熊只有零星攻勢，不過湖人也沒把握住機會，灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）在比賽剩1分23秒時飆進三分球，幫助灰熊鎖定勝局。

提爾曼全場攻下22分13籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）18分8籃板，貝恩（Desmond Bane）17分。湖人的部分，詹姆斯（LeBron James）28分12籃板，八村壘20分，戴維斯14投4中，攻下13分8籃板。

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