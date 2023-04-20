聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／AD被小將提爾曼比過去！灰熊少莫蘭特仍扳平湖人
湖人首戰開門紅，第二戰灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）又因傷缺席，原以為佔據優勢的湖人，禁區卻被打爆。灰熊終場以103：93擊退湖人，將系列賽扳回1：1平手。
戴維斯（Anthony Davis）上半場在禁區遭遇大麻煩，雖然他在防守端搧出5記麻辣鍋，但進攻端慘遭對手夾擊，9投僅1中；反觀灰熊長人提爾曼（Xavier Tillman）7投6中攻下12分。灰熊上半場在禁區比湖人多得18分，也取得59：44領先。
KONCHAR REJECTS ANTHONY DAVIS pic.twitter.com/FpIwi301ZR— NBA Retweet (@RTNBA) 2023年4月20日
第三節開局提爾曼持續發威，連得7分，將分差擴大至20分。不過湖人八村壘（Rui Hachimura）適時挺身而出，單節砍下11分，幫助湖人縮小分差，以71：83進入末節。
湖人在末節展開堅強的團隊防守，缺少球星的灰熊只有零星攻勢，不過湖人也沒把握住機會，灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）在比賽剩1分23秒時飆進三分球，幫助灰熊鎖定勝局。
提爾曼全場攻下22分13籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）18分8籃板，貝恩（Desmond Bane）17分。湖人的部分，詹姆斯（LeBron James）28分12籃板，八村壘20分，戴維斯14投4中，攻下13分8籃板。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言