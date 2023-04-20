NBA／國王布朗全票當選年度最佳教練 聯盟歷史首見

NBA今天頒發年度最佳教練獎，國王總教練布朗（Mike Brown）毫無懸念獲獎，成為聯盟史上第一位以全票之姿拿下這座獎項的人。

國王本季之前已連續16個賽季無緣季後賽，休賽季除了多筆球員補強外，也找來執教經驗豐富、去年在勇士隊擔任助教的布朗。國王本季在布朗的執教下脫胎換骨，打出聯盟第一的進攻效率，以48勝34敗排名西區第3。

布朗曾在2008-09年賽季執教騎士時，率隊打出聯盟最佳的66勝16敗，拿下最佳教練獎。談到今年再度獲獎，布朗感謝認同他的人，「這榮譽不常出現，所以非常感激。」他也解釋整合球隊的方法，「我確保自己了解他們的優勢是什麼，讓他們發揮優勢。」

布朗也公布一項好消息，前一戰被踩傷的沙波尼斯（Domantas Sabonis）確定能出戰系列賽第3戰，目前國王系列賽取得2：0領先，明天要作客勇士主場展開第3戰。

The 2022-23 NBA Coach of the Year is… Mike Brown!#NBAAwards pic.twitter.com/lfXRzLlHj7 — NBA (@NBA) 2023年4月19日

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