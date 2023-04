NBA／勇士沒料到格林被禁賽 隨隊記者：以為最多只會罰款

格林(Draymond Green)稍早因「踩人事件」遭到聯盟禁賽一場,消息一出不僅里拉德(Damian Lillard)等球星感到驚訝,就連勇士球團內部都十分震驚。

格林在第二戰比賽中被沙波尼斯(Domantas Sabonis)抱住小腿時,為了擺脫在他胸膛重重踩了一腳,立即被判2級犯規趕出場。事後,即便受到里拉德與歐尼爾(Shaquille O'Neal)等球星聲援,聯盟還是在今日對格林祭出禁賽令,第三戰無法上場。

根據勇士隨隊記者史萊特(Anthony Slater)在《The Athletic》的報導透露,這項懲處是由曾在國王隊工作,同時也是格林心靈導師的杜馬斯(Joe Dumars)所發布,讓勇士球團措手不及,根據消息來源,「勇士內部極度震驚,他們沒想到會收到這個額外懲罰,因為沙波尼斯在當下也被判了技術犯規,格林則是收到2級惡意犯規,這讓他距離自動禁賽只剩兩次。」

基於上述原因,讓勇士球團相信格林最多只會被額外罰款。

在出乎意料被禁賽後,史萊特也談論起勇士可能會採取的替代方案。他表示,若勇士想要加強進攻火力,可以把波爾(Jordan Poole)擺上先發;如果要鞏固防守,則能讓小裴頓(Gary Payton II)先發上場看管福克斯(De'Aaron Fox),另外迪文森佐(Donte DiVincenzo)、庫明加(Jonathan Kuminga)也是人選,並特別指出穆迪(Moses Moody)是可能黑馬。

格林的禁賽,對已經落入0:2絕對劣勢的衛冕軍無疑是雪上加霜,勇士勢必得將士用命搶下第三場,否則若讓局面變成0:3絕境,即使格林回歸也將變得杯水車薪。

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/KEnWx2qTvs