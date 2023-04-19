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NBA／勇士沒料到格林被禁賽 隨隊記者：以為最多只會罰款

聯合新聞網／ 綜合報導
格林首輪第三場比賽將無法在主場亮相。 美聯社
格林首輪第三場比賽將無法在主場亮相。 美聯社

格林（Draymond Green）稍早因「踩人事件」遭到聯盟禁賽一場，消息一出不僅里拉德（Damian Lillard）等球星感到驚訝，就連勇士球團內部都十分震驚。

格林在第二戰比賽中被沙波尼斯（Domantas Sabonis）抱住小腿時，為了擺脫在他胸膛重重踩了一腳，立即被判2級犯規趕出場。事後，即便受到里拉德與歐尼爾(Shaquille O'Neal)等球星聲援，聯盟還是在今日對格林祭出禁賽令，第三戰無法上場。

根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）在《The Athletic》的報導透露，這項懲處是由曾在國王隊工作，同時也是格林心靈導師的杜馬斯（Joe Dumars）所發布，讓勇士球團措手不及，根據消息來源，「勇士內部極度震驚，他們沒想到會收到這個額外懲罰，因為沙波尼斯在當下也被判了技術犯規，格林則是收到2級惡意犯規，這讓他距離自動禁賽只剩兩次。」

基於上述原因，讓勇士球團相信格林最多只會被額外罰款。

在出乎意料被禁賽後，史萊特也談論起勇士可能會採取的替代方案。他表示，若勇士想要加強進攻火力，可以把波爾（Jordan Poole）擺上先發；如果要鞏固防守，則能讓小裴頓（Gary Payton II）先發上場看管福克斯（De'Aaron Fox），另外迪文森佐（Donte DiVincenzo）、庫明加（Jonathan Kuminga）也是人選，並特別指出穆迪（Moses Moody）是可能黑馬。

格林的禁賽，對已經落入0：2絕對劣勢的衛冕軍無疑是雪上加霜，勇士勢必得將士用命搶下第三場，否則若讓局面變成0：3絕境，即使格林回歸也將變得杯水車薪。

勇士 國王 格林

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