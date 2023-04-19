NBA／KD和衛少在場上起衝突 賽後友善互動畫面曝光

杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）這對昔日戰友的一舉一動，備受球迷關注。今天兩人一度在場上發生爭執，但很快就分開，讓看熱鬧的球迷有些失望，他們賽後被鏡頭捕捉到溫馨寒暄的畫面。

從畫面可見衛斯特布魯克和杜蘭特與一名球迷親切互動後，兩人擊掌並做出友善的動作。網友紛紛在影片留言區寫道，「很高興看見他們再次友好」、「這畫面讓我微笑」、「爭吵留在球場上」。

KD and Russ exchange some words 🍿 pic.twitter.com/Q6TJitXMQw — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月19日

KD and Russ after the game. ✊✊



(via @AndrewGreif)



pic.twitter.com/h5jNZILXvI — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年4月19日

衛斯特布魯克今天擺脫進攻低迷，16投9中攻下28分，不過快艇反而輸球。他賽後稱讚對手，「他們今天展開反擊，解決掉一些問題，完成很多高難度跳投，也透過快攻得到很多分。」

太陽兩場比賽出手105次中距離，得到不錯的成果，對此衛斯特布魯克表示：「從紀錄來看，他們確實是優秀的中距離球隊。他們今天得到許多大空檔，我們沒干擾到，我們之後要讓那些出手比平常更困難。」

雷納德（Kawhi Leonard）也盛讚太陽球員，「他們有許多擅長中距離的球員，中距離對他們來說跟上籃沒兩樣。」

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