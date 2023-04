NBA／垃圾時間藍道灌籃傷退 尼克教頭澄清質疑：他自己想打

尼克隊主將藍道(Julius Randle)今日在比賽中受傷退場,不僅為球隊季後賽之旅埋下隱患,也引爆了外界對教練錫伯杜(Tom Thibodeau)的批評,逼得他必須親上火線澄清。

在稍早比賽僅剩下兩分半、尼克已落後騎士隊23分的「垃圾時間」,錫伯杜並未選擇將季後賽才傷癒復出的藍道換下,結果後者在灌籃時與艾倫(Jarrett Allen)發生碰撞並由背部著地,之後躺在地上過一段時間後,才起身走下場。

錫柏杜過往在執教公牛、灰狼隊時,便以「操主力」聞名,當年的「飆風玫瑰」羅斯(Derrice Rose)就是因此重傷凋謝,今天又重演垃圾時間未提前換下主力,間接導致藍道傷退,使得這個罵名再度浮出水面。NBA名宿米勒(Reggie Miller)便在轉播時說道,「藍道跟布朗森(Jalen Brunson)現在完全沒有待在場上的理由。」

作為剛出爐的「NBA球員最不想效力的教練」,錫伯杜賽後為自己澄清,讓藍道待在場上是出於本人意願,「我其實那時候打算將他換下場,但他想要在場上多打幾個回合,以幫助自己抓到節奏。」藍道也在之後證實這件事,並表示自己的背沒問題,將在第三場比賽回到麥迪遜花園與對手碰頭。

在輸掉這場比賽後,尼克與騎士戰成1:1平手,藍道的背部著地是否對他造成阻礙,將影響勝利天秤朝哪方傾斜。

Why does Thibs have Julius Randle in the game !? pic.twitter.com/oXapMk0TyM — NBACentral (@TheNBACentral) April 19, 2023

"I actually was going to sub Julius [Randle] out but he wanted to stay in a couple more possessions just to find rhythm."



Tom Thibodeau on why Julius Randle was still in the game so late.



(via @sny_knicks)pic.twitter.com/PJI5xDJi6P — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 19, 2023

Julius Randle said his back is fine. He said he asked to stay in the game late in the 4th quarter to get his legs/rhythm after missing two weeks due to ankle injury. — Ian Begley (@IanBegley) April 19, 2023

