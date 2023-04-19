NBA／領太陽拚出逆轉勝守住主場 布克：去洛杉磯是新任務

美國職籃NBA鳳凰城太陽隊今天對上洛杉磯快艇隊，太陽在明星後衛布克率領下扭轉頹勢，以123比109勝出，目前兩隊在西區聯盟（Western Conference）季後賽中以1比1戰成平手。

法新社報導，雷納德（Kawhi Leonard）率快艇一路領先，到比賽進入第2節時，太陽一度落後達到13分，但布克（Devin Booker）在第3節拿下18分，全場砍進38分，率太陽上演逆轉秀。

快艇16日在第一場季後賽中，技壓地主太陽。快艇在今天的比賽第2節還剩5分多鐘的時候，取得49比36領先，看似有望延續先前氣勢拿下第2連勝。

不過，杜蘭特（Kevin Duran）、老將保羅（ChrisPaul）和布克在上半場最後幾分鐘為太陽注入活力，布克在上半場結束時射進一記8公尺遠的超大號三分球，將比分扳成59比59平手。

到了第3節，布克火力全開接連得分，率太陽以92比87領先之姿進入第4節。

杜蘭特全場貢獻25分，保羅則拿下16分，助太陽在主場奪勝。兩隊20日移師洛杉磯進行第3場比賽。

布克賽後表示：「我們希望在第2場比賽捍衛主場。（在兩場主場比賽中）我們贏了其中一場，現在我們要去洛杉磯了。」

他說：「這是季後賽，須不惜一切代價贏得勝利─無論過去2場比賽發生什麼事，你都必須繼續下一場比賽─這對我們來說是一項新任務。」

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