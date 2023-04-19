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NBA／兩球星最新傷情 莫蘭特、沙波尼斯無大礙但出賽成疑

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯與莫蘭特下一戰皆不確定能否回歸。 美聯社
沙波尼斯與莫蘭特下一戰皆不確定能否回歸。 美聯社

NBA季後賽目前正如火如荼上演中，但也因戰況激烈，導致灰熊莫蘭特（Ja Morant）、國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）在內的球星們遭遇傷勢。幸好，兩名球員都無大礙，只是下一戰仍是出賽成疑。

莫蘭特在首戰面對湖人隊時，在一次灌籃嘗試中與戴維斯（Anthony Davis）相撞，雙手在落地後承受巨大撞擊，使得他當場痛得大叫，下場後連脫襪子都有困難。雖然人們一度懷疑，他是否會因此錯過整個季後賽，但根據查拉尼亞（Shams Charania），莫蘭特並沒有出現骨折情況。

然而，這並不代表莫蘭特第二戰能即刻回到賽場，ESPN記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就表示，「未感受到灰熊球團對於莫蘭特的回歸抱持樂觀態度」；總教練詹金斯（Taylor Jenkins）也證實，會於賽前再評估他能否上場。

而昨日因抱住格林（Draymond Green）小腿，被前者出腳踩踏胸部、在場上一度爬不起身的沙波尼斯，狀況與莫蘭特類似。雖然X光檢驗後確認為陰性，但根據NBA官方的傷病報告，沙波尼斯出現胸骨挫傷狀況，明日也不確定能出賽。

莫蘭特與沙波尼斯的球隊面臨狀況不同，灰熊以0：1落後湖人，國王則握有2：0絕對優勢，但相同的是，兩支球隊都需要他們回歸，才能在季後賽走得更遠。

國王 灰熊 沙波尼斯 莫蘭特

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