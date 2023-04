NBA／兩球星最新傷情 莫蘭特、沙波尼斯無大礙但出賽成疑

NBA季後賽目前正如火如荼上演中,但也因戰況激烈,導致灰熊隊莫蘭特(Ja Morant)、國王隊沙波尼斯(Domantas Sabonis)在內的球星們遭遇傷勢。幸好,兩名球員都無大礙,只是下一戰仍是出賽成疑。

莫蘭特在首戰面對湖人隊時,在一次灌籃嘗試中與戴維斯(Anthony Davis)相撞,雙手在落地後承受巨大撞擊,使得他當場痛得大叫,下場後連脫襪子都有困難。雖然人們一度懷疑,他是否會因此錯過整個季後賽,但根據查拉尼亞(Shams Charania),莫蘭特並沒有出現骨折情況。

然而,這並不代表莫蘭特第二戰能即刻回到賽場,ESPN記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)就表示,「未感受到灰熊球團對於莫蘭特的回歸抱持樂觀態度」;總教練詹金斯(Taylor Jenkins)也證實,會於賽前再評估他能否上場。

而昨日因抱住格林(Draymond Green)小腿,被前者出腳踩踏胸部、在場上一度爬不起身的沙波尼斯,狀況與莫蘭特類似。雖然X光檢驗後確認為陰性,但根據NBA官方的傷病報告,沙波尼斯出現胸骨挫傷狀況,明日也不確定能出賽。

莫蘭特與沙波尼斯的球隊面臨狀況不同,灰熊以0:1落後湖人,國王則握有2:0絕對優勢,但相同的是,兩支球隊都需要他們回歸,才能在季後賽走得更遠。

No breaks or fractures in Grizzlies star Ja Morant's right hand, sources say. His status remains up in air for Game 2 vs. Lakers with what's believed to be a significant pain tolerance injury. Reporting from Run It Back on @FanDuelTV: pic.twitter.com/MKqhnPamfY — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2023

.@wojespn has the latest on Ja Morant:



"I do not sense a great deal of optimism around this Grizzlies team that Ja Morant will be ready to play in Game 2." pic.twitter.com/67KuD35Lix — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 18, 2023

X-rays returned negative on Sabonis’ sternum and it appears he’s avoided injury, source tells ESPN. He will undergo additional testing on Tuesday as a precaution. https://t.co/7gmm172EG8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 18, 2023

Domantas Sabonis has a sternum contusion and is questionable for Game 3 vs. Warriors pic.twitter.com/V8RrwA8Sgl — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2023

