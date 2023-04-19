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NBA／為終結「佛斯特魔咒」雙手求饒？保羅：根本沒注意

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(上)、佛斯特(下)。 美聯社
保羅(上)、佛斯特(下)。 美聯社

太陽隊今天在季後賽首輪第2戰擊敗快艇隊，將戰局扳為1：1平手。當將控衛保羅（Chris Paul）終於在裁判佛斯特（Scott Foster）執法的季後賽比賽取勝，終止13連敗紀錄。他賽後表示：「根本沒注意到這件事。」

由於快艇球星喬治（Paul George）無法出戰本輪系列賽，外界比較看好太陽搶下晉級門票，沒想到太陽首戰就在主場爆冷不敵快艇。此役太陽全隊將士用命，先發陣容轟進110分，是隊史自2006年西區決賽對陣獨行俠以來最高紀錄，也搶下關鍵的勝利。

談到自己本場比賽的發揮，保羅直言防守相當關鍵，「我熱愛防守，當球隊有杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）這種得分好手，其他人都要做好防守。」

保羅從2013年4月19日在佛斯特執法下，季後賽苦吞13連敗，對此他表示：「根本沒注意這件事，比賽中我們盡量不去分心。」針對比賽中對裁判雙手合十說「拜託」一事，保羅笑著否認：「我不知道，我需要重看比賽。」

保羅末節連續2次抄截成功，不過後來扭動自己的右手腕，讓人擔心是否受傷。不過據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，保羅比賽結束進行X光檢查，結果顯示陰性。

Chris Paul

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