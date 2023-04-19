NBA／布克38分讓快艇翻船 杜蘭特：要讓他作用最大化
在系列賽首戰以5分差距輸球後，太陽隊今天在主場再戰快艇隊，布克（Devin Booker）全場猛轟38分，其中25分集中在下半場，最終太陽就以123：109扳平系列賽，布克的好表現也讓全場攻下25分的隊友杜蘭特（Kevin Durant）都為他喝彩。
太陽在系列賽第二戰火力全開，除了首節打完還以5分落後外，接下來三節每節得分都在30分以上，尤其下半場在布克領軍下打得快艇難以追趕，最終以14分拿下勝利。
太陽先發五人得分都達雙位數，先發陣容就拿下比快艇全場還多出1分的110分，創下太陽自2006年西區冠軍賽以來，季後賽單場先發球員合計最高得分。
對於進攻端表現搶眼，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）直言，杜蘭特加盟後，球隊新陣容的搭配已經愈來愈好，「我們想要盡可能讓杜蘭特打得更加簡單，希望透過擋拆為他創造空間，現在球員的搭配已經愈來愈好。」
威廉斯表示，布克季末狀況一度不是很理想，不過自己一點也不擔心，深信他將會反彈，「他今天一直在命中投籃，保羅（Chris Paul）也完成自己的任務，不斷為他傳球，造就布克的高水準表現。」
杜蘭特也說：「布克是相當全能的球員，場上做任何事都能保持相當高的水準，如何最大化讓他發揮作用，就是我們必須做的事。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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