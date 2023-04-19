NBA／勇士少格林勝率剩3成33 里拉德攤手：他被禁賽太瘋狂

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聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
格林遭到禁賽的部分原因包括考量他過去違反運動精神的行為，昨日率先聲援格林的里表德還是不表認同。 美聯社
格林遭到禁賽的部分原因包括考量他過去違反運動精神的行為，昨日率先聲援格林的里表德還是不表認同。 美聯社

NBA聯盟今天宣布，將對勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）處以禁賽一場處分，並且在懲處公告指出，格林遭到禁賽的部分原因包括考量他過去違反運動精神的行為；昨天才出面聲援格林的拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）轉發格林遭禁賽的消息，直言他遭禁賽太過瘋狂。

勇士昨天與國王隊系列賽第二戰第四節，沙波尼斯在倒地後抱著格林的腳，格林也一腳踩到沙波尼斯的胸口上，最終沙波尼斯遭判技術犯規，格林吞下2級惡意犯規遭到驅逐出場，賽後更遭到各方輿論攻擊。

今天聯盟也決定對格林禁賽一場，直指這次的禁賽處分部分原因是考量到格林過去違反運動精神行為，至於宣布這項懲處是聯盟副總裁兼籃球事務主管杜瑪斯（Joe Dumars），過去與格林有深厚情誼，甚至被格林視為學習目標。

格林僅遭禁賽一場引發論戰，里表德昨天透過社群網站聲援格林，認為他並不是故意要踩踏沙波尼斯，而是為了保持平衡，今天轉發格林遭禁賽的消息，並附上一張「捂臉」的表情符號，隨後留言表示「被禁賽真的太過瘋狂」，再附上一張雙手一攤的貼圖。

格林禁賽對於系列賽處於0：2落後的勇士來說，無疑是沈重打擊，本賽季勇士在格林缺陣下，勝率僅有3成33，與他在陣中時的5成62勝率有不小差距，且格林目前還是球隊助攻、阻攻與正負值領先者。

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