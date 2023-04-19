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NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

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NBA／太陽布克狂轟38分扳平快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽布克（Devin Booker）是本場最閃耀的球星，砍下38分。 法新社
太陽布克（Devin Booker）是本場最閃耀的球星，砍下38分。 法新社

太陽隊季後賽首戰主場不敵快艇隊，G2再輸將陷入相當不利的局面。太陽布克（Devin Booker）是本場最閃耀的球星，砍下38分。保羅（Chris Paul）則在最後關頭接管比賽，太陽以123：109擊敗快艇，保羅也破除裁判佛斯特（Scott Foster）執法的13連敗魔咒，杜蘭特（Kevin Durant）則終止個人季後賽7連敗紀錄。

前一戰19投3中的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）此役大爆發，上半場9投6中狂砍17分，雷納德（Kawhi Leonard）也攻進16分，讓太陽陷入一度雙位數落後。不過杜蘭特和艾頓（Deandre Ayton）頻頻跳投命中，兩人合砍28分，加上布克的三分球，幫助太陽半場結束扳成59：59平手。

第三節出現球迷期待的場面，杜蘭特和衛斯特布魯克發生爭執，但事態未擴大。布克本節勢不可擋，單節狂砍18分，助太陽三節打完取得5分領先。

末節太陽主力球員持續在場上拚戰，一度將分差拉開到雙位數，不過頑強的快艇很快又將差距縮小。保羅今天展現破除魔咒的決心，最後關頭不僅穿針引線，還接連中距離跳投命中，幫助太陽鎖定勝利。

布克全場拿到38分9助攻，杜蘭特25分，保羅16分8助攻，艾頓14分13籃板，克萊格（Torrey Craig）15分。快艇的部分，雷納德31分9籃板7助攻，衛斯特布魯克28分。

Devin Booker Kevin Durant Chris Paul

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