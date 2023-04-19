NBA／格林踩沙波尼斯確定遭禁賽1場 勇士回主場戰況告急

NBA官方今天公告，勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green），昨天與國王隊系列賽第2戰，第四節踩踏國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的胸口，將遭禁賽一場，也代表後天在勇士主場舉行的第3戰，格林將無法出賽。

格林昨日被趕出場後還享受球迷噓聲。 美聯社

格林昨天與沙波尼斯在第四節出現肢體碰撞爭議，沙波尼斯倒地後抱著格林的腳，格林也一腳踩到沙波尼斯的胸口上，最終沙波尼斯遭判技術犯規，格林則是吞下2級惡意犯規遭到驅逐出場，賽後更遭到各方輿論攻擊。

今天聯盟決定對格林處以禁賽1場的處分，並將在國王與勇士的系列賽第3戰執行，代表屆時格林無法在主場亮相，對於目前系列賽處於0：2落後劣勢的勇士來說將是一大打擊。

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