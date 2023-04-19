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NBA／最佳進步獎三強鼎立 喬治力挺爵士馬卡南拿獎

聯合新聞網／ 綜合報導
馬卡南本季於爵士脫胎換骨。 美聯社
馬卡南本季於爵士脫胎換骨。 美聯社

本季NBA年度最佳進步獎之爭和MVP一樣難選，在聯盟日前公布決選名單的三人當中，快艇隊球星喬治（Paul George）力挺爵士隊馬卡南（Lauri Markkanen）成為最終贏家。

根據NBA官方日前公布的決選名單，爵士馬卡南、雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與尼克隊布朗森（Jalen Brunson）三人為最佳進步獎人選，前兩人都在本季首次入選明星賽，後者雖然與其擦身而過，卻是裡頭唯一帶隊進入季後賽的球員。

由於三人都在數據上有飛躍性成長，使得競爭變得格外激烈。而也曾是最佳進步獎得主的喬治，在個人Podcast節目上表示，馬卡南才是最佳人選，也給出支持理由，「他不僅場均從15分跳到24分，還換了守位，現在可是一位身高7呎的側翼」。並回憶起過往趣事，「當他還在克里夫蘭時，我甚至曾對他開玩笑，『該死，你現在竟然是一個小前鋒？』」

馬卡南生涯前四季尚為公牛隊效力時，因身高主打大前鋒，但他在轉往騎士隊後，不俗的外線與活動力被教練團慧眼改造成小前鋒，之後於鹽湖城維持定位、打出生涯年，本季繳出場均25.6分、1.9助攻、8.6籃板的表現，除了籃板以外都是歷年最佳。

除了最佳進步獎之外，喬治也對其他獎項發表看法，認為隊友鮑威爾（Norman Powell）和鵜鶘隊瓊斯（Herbert Jones）兩人應該拿年度第六人及年度最佳防守球員。

馬卡南 亞歷山大 喬治

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