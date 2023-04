NBA／最佳進步獎三強鼎立 喬治力挺爵士馬卡南拿獎

本季NBA年度最佳進步獎之爭和MVP一樣難選,在聯盟日前公布決選名單的三人當中,快艇隊球星喬治(Paul George)力挺爵士隊馬卡南(Lauri Markkanen)成為最終贏家。

根據NBA官方日前公布的決選名單,爵士馬卡南、雷霆隊亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)與尼克隊布朗森(Jalen Brunson)三人為最佳進步獎人選,前兩人都在本季首次入選明星賽,後者雖然與其擦身而過,卻是裡頭唯一帶隊進入季後賽的球員。

由於三人都在數據上有飛躍性成長,使得競爭變得格外激烈。而也曾是最佳進步獎得主的喬治,在個人Podcast節目上表示,馬卡南才是最佳人選,也給出支持理由,「他不僅場均從15分跳到24分,還換了守位,現在可是一位身高7呎的側翼」。並回憶起過往趣事,「當他還在克里夫蘭時,我甚至曾對他開玩笑,『該死,你現在竟然是一個小前鋒?』」

馬卡南生涯前四季尚為公牛隊效力時,因身高主打大前鋒,但他在轉往騎士隊後,不俗的外線與活動力被教練團慧眼改造成小前鋒,之後於鹽湖城維持定位、打出生涯年,本季繳出場均25.6分、1.9助攻、8.6籃板的表現,除了籃板以外都是歷年最佳。

除了最佳進步獎之外,喬治也對其他獎項發表看法,認為隊友鮑威爾(Norman Powell)和鵜鶘隊瓊斯(Herbert Jones)兩人應該拿年度第六人及年度最佳防守球員。

