快訊

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

40年背不壞！國民背包「JanSport」結束代理 網感慨：耐用又不貴

NBA／葛蘭德半場飆26分 騎士近25年僅詹姆斯、厄文做到

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在系列賽首戰以4分差距輸球後，騎士隊今天在葛蘭德（Darius Garland）上半場就豪取26分，全場進帳32分領軍下，以107：90將系列賽扳平，而根據統計數據，葛蘭德也是隊史近25年第3位半場轟下超過25分的球員，前兩人為詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）。

騎士今天面對尼克上半場火力全開，葛蘭德打完上半場就攻下26分，包括投進4顆三分球以及10顆罰球，一個人的罰球進球數就超越尼克全隊，騎士也取得20分的領先優勢。

除了葛蘭德外，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）今天則有17分和個人季後賽新高的單場13助攻，替補上陣的勒佛特（Caris LeVert）也拿下24分，至於年僅21歲的莫布里（Evan Mobley），更是成為史陶德邁爾（Amir’e Stoudemire）後，在季後賽拿下至少13分、13籃板、2抄截、2阻攻的最年輕球員。

談到球隊團隊火力爆發，米契爾賽後說：「今天才是我和葛蘭德、其他球員想在季後賽看到的表現，接下來要去紐約繼續做我們該做的事情，到時候紐約肯定會非常吵鬧、場面非常瘋狂，這會很有趣，因為我熱愛競爭。」

騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「葛蘭德很清楚今天這場比賽有多重要，我們很需要這場勝利。」

延伸閱讀

NBA／葛蘭德半場狂飆26分 騎士封鎖尼克進攻扳平系列賽

NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外

NBA／詹姆斯對灰熊陣容瞭若指掌 對戰莫蘭特有數據優勢

NBA／為施羅德送關鍵助攻 詹姆斯：我從小就這樣打球

相關新聞

NBA／葛蘭德半場狂飆26分 騎士封鎖尼克進攻扳平系列賽

騎士隊季後賽首輪G1慘遭尼克隊踢館成功，此役他們重新擦亮防守強隊招牌，加上後衛葛蘭德（Darius Garland）32分領軍下，終場以107：90大勝尼克，將系列賽扳成1：1平手。 尼克開局打

NBA／泰托姆、懷特接棒砍分 塞爾蒂克捕鷹系列賽2連勝

東區季後賽首輪塞爾蒂克與老鷹隊展開第2戰，綠衫軍在第二節拉開比分後一路領先，最終以119：106輕取老鷹，系列賽取得2：0領先。 老鷹首節相當有競爭力，不過綠衫軍板凳暴徒波格登（Malcolm

NBA／踩人的格林稱右腳酸痛要照X光 美媒曝不會被聯盟禁賽

勇士隊格林（Draymond Green）昨天在比賽中狠踩國王中鋒沙波尼斯，遭裁判驅逐出場。此事引發兩派球迷意見，有人認為沙波尼斯（Domantas Sabonis）拉腳有錯在先，也有人認為格林的動作

NBA／史上首位獲獎者 福克斯摘年度關鍵時刻最佳球員

國王隊當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）昨日帶隊在主場擊敗勇士隊，為系列賽首輪取得2：0領先；今天他也用球技為自己贏得了聯盟首次新增的年度關鍵時刻最佳球員（Clutch player of t

NBA／泰托姆一紀錄追平皮爾斯 為懷特被喊MVP感到開心

塞爾蒂克隊今天在季後賽首輪第二場比賽，靠著泰托姆（Jayson Tatum）進帳29分、10籃板、6助攻，包括投進5顆三...

NBA／太陽G2最大危機！保羅遭遇「剋星」裁判佛斯特

季後賽首戰保羅（Chris Paul）狀態不佳，太陽最終不敵快艇，第二戰再傳壞消息，比賽將由「保羅剋星」佛斯特擔任裁判長。保羅在佛斯特（Scott Foster）執法的季後賽比賽中，已吞下13連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦