NBA／葛蘭德半場飆26分 騎士近25年僅詹姆斯、厄文做到
在系列賽首戰以4分差距輸球後，騎士隊今天在葛蘭德（Darius Garland）上半場就豪取26分，全場進帳32分領軍下，以107：90將系列賽扳平，而根據統計數據，葛蘭德也是隊史近25年第3位半場轟下超過25分的球員，前兩人為詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）。
騎士今天面對尼克上半場火力全開，葛蘭德打完上半場就攻下26分，包括投進4顆三分球以及10顆罰球，一個人的罰球進球數就超越尼克全隊，騎士也取得20分的領先優勢。
除了葛蘭德外，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）今天則有17分和個人季後賽新高的單場13助攻，替補上陣的勒佛特（Caris LeVert）也拿下24分，至於年僅21歲的莫布里（Evan Mobley），更是成為史陶德邁爾（Amir’e Stoudemire）後，在季後賽拿下至少13分、13籃板、2抄截、2阻攻的最年輕球員。
談到球隊團隊火力爆發，米契爾賽後說：「今天才是我和葛蘭德、其他球員想在季後賽看到的表現，接下來要去紐約繼續做我們該做的事情，到時候紐約肯定會非常吵鬧、場面非常瘋狂，這會很有趣，因為我熱愛競爭。」
騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「葛蘭德很清楚今天這場比賽有多重要，我們很需要這場勝利。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
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▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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