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NBA／季後賽首周收視開紅盤！勇士vs.國王G1創近25年紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
國王勇士戰為季後賽首輪最受觀眾矚目的組合。 美聯社
國王勇士戰為季後賽首輪最受觀眾矚目的組合。 美聯社

本次NBA季後賽話題不斷，也讓收視率比起過往更為亮眼，其中，國王勇士隊的系列賽首戰更是締造了近25年來的紀錄。

或許是因為湖人vs.灰熊太陽vs.快艇、勇士vs.國王等對戰組合格外精彩，包含前兩個組合首戰都是「下剋上」，被看好的衛冕軍勇士則是第一戰就踢鐵板，根據《Sports Media Watch》報導，今年季後賽首周賽事在《ESPN》、《TNT》、《ABC》等平台之間，每場平均吸引415萬名觀眾，不僅比去年高出3%，也是自2011年以來最多的一季。

在這之中，由衛冕軍勇士對上新星國王的賽事格外吸睛。兩隊首場比賽在《ABC》平均獲得626萬名觀眾，這比去年勇士與金塊的季後賽開幕戰多了32%，也是自1997年黃蜂與尼克隊季後賽第二場後，最多人看的週六季後開幕戰。

不僅如此，這場國王16年來的季後賽首勝，在美國時間晚上11：00~11：15時達到觀眾數最高峰，數字來到756萬，為本次季後賽開幕周之最；同時也超越去年由公鹿隊與塞爾蒂克隊上演的聖誕節大戰，成為這季NBA最高數字。

今年的季後賽才剛拉開帷幕，未來也很有可能上演像是洛城內戰這樣的精彩組合，屆時，收視率相關紀錄或許會再一次被刷新。

國王 勇士 湖人 快艇 太陽 灰熊

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