NBA／泰托姆一紀錄追平皮爾斯 為懷特被喊MVP感到開心

塞爾蒂克隊今天在季後賽首輪第二場比賽，靠著泰托姆（Jayson Tatum）進帳29分、10籃板、6助攻，包括投進5顆三分球，以及後衛懷特（Derrick White）連續兩戰手感發燙再度攻下26分，以119：106擊敗老鷹隊，收下系列賽2連勝，塞爾蒂克球迷在比賽中甚至對著懷特高呼「MVP」，泰托姆直言為他感到開心。

塞爾蒂克季後賽首輪遭遇老鷹，兩場比賽幾乎都是一路壓著對手打，不僅球隊「雙J」連線泰托姆、布朗（Jaylen Brown）手感發燙，後衛懷特也加入搶分行列，系列賽前兩戰平均能攻下25分、4.5助攻、6籃板，成為綠衫軍的第三個穩定進攻點。

塞爾蒂克球迷在比賽中對著全場攻下26分的懷特高呼「MVP」，泰托姆直言為他感到開心。 路透社

今天比賽過程中，綠衫軍球迷也對著懷特不斷高呼MVP，表達對於他精彩表現的肯定，泰托姆說：「我為他得到MVP歡呼聲感到開心，他這兩場打得相當拚命，很明顯是我們2連勝的關鍵，我們需要他繼續拿出這樣的表現，這是他可以做到的。」

不過懷特將好表現歸功於泰托姆、布朗成功吸引老鷹的防守目光，「他們兩個是聯盟前15名、甚至前10名球員，為我製造很多空間，我只是有機會就發揮自己的能力，泰托姆總會在比賽暫停時鼓勵我，告訴我做好自己該做的事。」

泰托姆今天成為塞爾蒂克繼2002年皮爾斯（Paul Pierce）後，首位在季後賽拿下29分、10籃板、6助攻且投進5顆三分球的球員，綠衫軍在禁區狂轟64分，也創下隊史近25年季後賽新高。

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