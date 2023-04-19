NBA／踩人的格林稱右腳酸痛要照X光 美媒曝不會被聯盟禁賽

勇士隊格林（Draymond Green）昨天在比賽中狠踩國王中鋒沙波尼斯，遭裁判驅逐出場。此事引發兩派球迷意見，有人認為沙波尼斯（Domantas Sabonis）拉腳有錯在先，也有人認為格林的動作實在太髒。據消息指出，聯盟將不會因此禁賽格林。

據《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）報導，「格林賽後感到右腳痠痛，要求照X光，格林覺得是沙波尼斯抓腳造成的。」格林昨天還發IG限動暗酸沙波尼斯拉腳，「這沒有錯，強硬的籃球表現」。

格林發文暗酸對手。 截圖自格林IG

許多球迷好奇聯盟是否有後續懲處，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天消息指出，聯盟可能會罰款，但不會禁止格林出戰季後賽第3戰。

udn討論區