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NBA／太陽G2最大危機！保羅遭遇「剋星」裁判佛斯特
季後賽首戰保羅（Chris Paul）狀態不佳，太陽最終不敵快艇，第二戰再傳壞消息，比賽將由「保羅剋星」佛斯特擔任裁判長。保羅在佛斯特（Scott Foster）執法的季後賽比賽中，已吞下13連敗。
保羅生涯在季後賽面對佛斯特的戰績是2勝17敗，13連敗的開端是2014年5月9日，當時保羅還效力快艇。保羅也明白這點，他曾公開暗酸：「要是我是賭客的話，已經連續11場吞敗了，連續11場。」
值得一提的是，據《The Athletic》近期整理的問卷調查，佛斯特以25.4%高票當選球員心目中的「最差裁判」。
保羅曾在2021年季後賽缺席由佛斯特執法的比賽，最終太陽隊取勝。不過太陽後衛佩恩（Cameron Payne）今天仍受傷缺陣，保羅勢必得繼續扛起控球重擔。本場比賽太陽如果再輸就要陷入主場0勝2敗開局的困境。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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