NBA／史上首位獲獎者 福克斯摘年度關鍵時刻最佳球員

國王隊當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）昨日帶隊在主場擊敗勇士隊，為系列賽首輪取得2：0領先；今天他也用球技為自己贏得了聯盟首次新增的年度關鍵時刻最佳球員（Clutch player of the year award）（以下簡稱年度關鍵球員）。

年度關鍵球員為本季新設置的官方獎項，旨在藉此獎勵屢屢於關鍵時刻拯救球隊的球員。福克斯在本季的「關鍵時刻」（指球賽剩五分鐘以下、分差在五分內的時段）得分為全聯盟最高的194分，這也使他成為了該獎項的最有力人選。

一如外界預期，NBA官方稍早宣布，福克斯成了歷史首位年度關鍵球員得主。根據《ESPN》公布的圖片，福克斯在100張選票中囊括了91張第一名、一張第二名、兩張第三名，總分為460分，比第二多的巴特勒（Jimmy Butler）高出超過350分。

對於這樣的結果，福克斯在受訪時，分享自己面對關鍵時刻的心態，「你不能害怕失敗。明顯地，你不可能命中每個投籃，但我的教練以及隊友，都相信我能成功給我機會，所以我至少該做到的，是對自己投進關鍵球抱持信心。」

除了福克斯，其他有獲得第一名選票的球員，分別是巴特勒、布朗森（Jalen Brunson）、安比德（Joel Embiid）、米歇爾（Donovon Mitchell）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、唐西奇（Luka Doncic）、柯瑞（Stephen Curry）以及厄文（Kyrie Irving）。

udn討論區