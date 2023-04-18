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NBA／八村壘手機有隔扣戴維斯影片 還到處向隊友炫耀

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘(左)、戴維斯(中)。 路透
八村壘(左)、戴維斯(中)。 路透

湖人隊季後賽首戰擊敗灰熊隊，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）攻下29分成為致勝功臣，也獲得教練及隊友們稱讚。不過戴維斯（Anthony Davis）爆料，當年他被八村隔扣的影片，八村至今仍留在手機裡。

戴維斯指出，八村壘效力巫師時曾在他頭上扣籃，還常拿著該影片向隊友們炫耀，戴維斯也向大家解釋，「那是一個進攻犯規，他的手肘打到我的臉了，裁判沒有響哨。」

八村壘生涯前3季效力巫師都無緣季後賽，本場是他季後賽出登板，就攻下29分，隊友都給他高度稱讚。不過灰熊球員貝恩（Desmond Bane）指出比賽計畫正好是放投八村壘，「這可能是他生涯最佳比賽，但這是7戰4勝制系列賽，要看看他下一場能否繼續做到。」

湖人和灰熊將在台灣時間4月20日早上7點30分，展開系列賽第二戰。據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）右手腕並無結構性損傷，但他仍然感受到明顯疼痛，因此出賽狀態為「極度不樂觀」。

八村壘昔日隔空轟炸戴維斯。 截自影片
八村壘昔日隔空轟炸戴維斯。 截自影片

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