聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／八村壘手機有隔扣戴維斯影片 還到處向隊友炫耀
湖人隊季後賽首戰擊敗灰熊隊，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）攻下29分成為致勝功臣，也獲得教練及隊友們稱讚。不過戴維斯（Anthony Davis）爆料，當年他被八村隔扣的影片，八村至今仍留在手機裡。
戴維斯指出，八村壘效力巫師時曾在他頭上扣籃，還常拿著該影片向隊友們炫耀，戴維斯也向大家解釋，「那是一個進攻犯規，他的手肘打到我的臉了，裁判沒有響哨。」
八村壘生涯前3季效力巫師都無緣季後賽，本場是他季後賽出登板，就攻下29分，隊友都給他高度稱讚。不過灰熊球員貝恩（Desmond Bane）指出比賽計畫正好是放投八村壘，「這可能是他生涯最佳比賽，但這是7戰4勝制系列賽，要看看他下一場能否繼續做到。」
湖人和灰熊將在台灣時間4月20日早上7點30分，展開系列賽第二戰。據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）右手腕並無結構性損傷，但他仍然感受到明顯疼痛，因此出賽狀態為「極度不樂觀」。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言