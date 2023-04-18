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NBA／格林「奪命腳」惹議急喊冤 湯普森出面緩頰

中央社／ 台北18日電
湯普森(中)賽後替格林緩頰。 美聯社
湯普森(中)賽後替格林緩頰。 美聯社

今天NBA季後賽最受矚目的金州勇士和沙加緬度國王之戰，勇士防守悍將格林（Draymond Green）在第四節一腳踩在國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）的肚子上，不但被趕出場，賽後也引起爭議。

當時比賽進行到第4節剩下約7分鐘，苦苦追分的勇士，以87比91落後，結果格林和沙波尼斯在籃下卡位爭奪籃板球時，沙波尼斯先行倒地，並且「隨手」抓住格林的腳。

格林在甩開沙波尼斯的手之後，突然朝著躺在地上的沙波尼斯肚子狠狠踩了一腳，引發全場球迷譁然。裁判在重新檢視影片後，判了格林二級惡意犯規，當場驅逐出場，但沙波尼斯因為抓住對手的腳，也被判了一次技術犯規。

在等待裁判重新檢視畫面時，格林還對著板凳席後方的國王球迷大聲咆哮互嗆，完全不在意自己是在客場作戰。

賽後格林受訪時喊冤說道：「這已經是系列賽裡我第2次腳被抓住了，我需要給自己的腳一些落地的空間，但裁判告訴我這一腳踩得太大力了。」

隊友湯普森（Klay Thompson）替格林緩頰：「你不能在別人準備要衝刺的時候抓住他的腳，這是很危險的行為。」

已經退役的NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在接受美國媒體訪問時聲援格林，他說：「我不想當個假好人，但如果是我在場上遭遇一樣的事情時，我也會跟格林做出一樣的動作。」

沙波尼斯賽後隨即進行腹部X光檢測，初步判定胸骨沒有骨折現象，但為了保險起見，國王球團明天將會繼續進行其他檢查。

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